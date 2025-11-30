El insólito caso del futbolista que perdió las dos finales de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

La Copa Libertadores 2025 dejó historias insólitas como la de Andreas Pereira, futbolista que tanto en 2021 como en 2025 quedó del bando, por decirlo de alguna manera, equivocado. Es que en aquella definición en el Estadio Centenario de Montevideo fue el principal apuntado por lo que fue la derrota del Mengao por 2 a 1.

Resulta que iban 5 minutos del tiempo extra cuando perdió una pelota al intentar salir jugando desde el fondo. El que se quedó con la posesión fue Deyverson que, ante la proximidad del arco, solo tuvo que elegir a qué sector definir frente a la floja salida del arquero Diego Alves. De esa manera, al conjunto de Río de Janeiro se le escapó lo que en su momento podría haber sido su tercera consagración.

No obstante, Flamengo tuvo su revancha este sábado 29 de noviembre, pero no así Andreas Pereira, puesto que el futbolista, ahora, defiende los colores del Palmeiras, luego de jugar durante tres temporadas en el Fulham de la Premier League de Inglaterra.

De hecho, Pereira, de 29 años, quedó en el tumulto de los jugadores del Verdao que fueron superados por el salto que pegó Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo del encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú, para anotar de cabeza el único tanto del marcador de la Final de la Copa Libertadores 2025.

Andreas Pereira fue campeón de la Copa Libertadores en 2022

En cierto modo, Andreas Pereira pudo sacarse la espina de lo que fue su error en aquella Final de la Copa Libertadores 2021. Al año siguiente fue parte del conjunto flamenguista que se coronó campeón del certamen sudamericano al vencer a Athletico Paranaense por 1 a 0 (Gabriel Barbosa) en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

Palmeiras, tres finales en las últimas 6 ediciones de la Copa Libertadores

Palmeiras se transformó en uno de los principales protagonistas de la Copa Libertadores. Resulta que jugó 3 de las últimas 6 finales, siendo semifinalista en dos de las otras 3 ediciones en las que no llegó a la instancia definitoria. Fue bicampeón al adjudicarse el trofeo en 2020 y 2021, en tanto que en 2025 quedó detrás del Flamengo.

En todo el resto de la historia de la competencia continental, el elenco de la ciudad de Sao Paulo solo registraba 3 presencias en la Final. Las que perdió en 1968 con Estudiantes de La Plata y en el 2000 con Boca, y la que ganó en 1999 contra el Deportivo Cali.

