Franco Mastantuono sorprendió con su presencia en el recital de Las Pastillas del Abuelo

El futbolista del Real Madrid se hizo presente en Villa Crespo para un recital de Las Pastillas del Abuelo.

Por Germán Carrara

Franco Mastantuono aprovechó la noche libre que le otorgó Lionel Scaloni para asistir a un recital de Las Pastillas del Abuelo en Villa Crespo.
Franco Mastantuono, luego de lo que fue su partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, aprovechó la noche libre que le otorgó el cuerpo técnico de la Selección Argentina este sábado 6 de septiembre, para asistir al recital que Las Pastillas del Abuelo, una de sus bandas preferidas, brindó en el Movistar Arena.

El futbolista del Real Madrid, además, compartió un momento con Piti Fernández, el cantante del grupo formado en 2002, arriba del escenario. Ante la ovación de los presentes, el oriundo de la ciudad de Azul le regaló su camiseta del combinado nacional al líder del conjunto musical y rápidamente salió de escena.

“Es un regalo muy especial del próximo Diez”, comentó Piti, exhibiendo la prenda obsequiada por Franco Mastantuono, lo que generó el aplauso generalizado del público que reventó las instalaciones del recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Por cierto, no es la primera ocasión en la que el exdelantero de River tiene su encuentro con los miembros de Las Pastillas del Abuelo. En mayo de este año, también asistió a un show íntimo de la banda en un bar de la zona de Palermo. De hecho, aquella vez, Mastantuono hasta llegó a cantar el tema ”Ojos de Dragón” subido a una tarima.

No es la primera vez que el zurdo comparte un momento junto a Las Pastillas del Abuelo, ya que en mayo de 2025 asistió a un show íntimo del grupo en el bar El Quinto Sueño de Palermo, se subió a una pequeña tarima y cantó ‘Ojos de Dragón!’.

La pasión de Franco Mastantuono por el Rock Nacional

“Me regalaron un tocadiscos para mi cumpleaños. Me gusta mucho Joaquín Sabina por mi vieja. Mi viejo es más de Los Redondos, pero a mi me gusta más Soda Stereo”, comentó en una entrevista que le realizó Gastón Edul, al mismo tiempo que mostraba discos de Guasones, Viejas Locas, Babasónicos, La Beriso y Andrés Calamaro.

La conclusión del Real Madrid con Franco Mastantuono tras sus primeros partidos

Lionel Scaloni sobre Franco Mastantuono: ”Xabi Alonso y Real Madrid saben lo que tienen”

germán carrara
Germán Carrara

jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

