Lionel Scaloni sobre Franco Mastantuono: ”Xabi Alonso y Real Madrid saben lo que tienen”

La Selección Argentina volverá a contar con un futbolista del Real Madrid después de 11 años. La última vez fue Ángel Di María durante la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y ahora, será el turno de Franco Mastantuono, quien fue presentado como nuevo miembro de la Casa Blanca el pasado 14 de agosto, día de su cumpleaños número 18.

Al respecto de este nuevo paso del exfutbolista de River, el que opinó fue Lionel Scaloni en una conversación que mantuvo con la periodista María Rosa Varela para Flashscore: ”Es un chico muy joven, que ha dado un paso gigante en su carrera, llegando a un club enorme”.

Asimismo, siempre en relación a Franco Mastantuono (quien ya disputó 3 partidos con el Real Madrid en LaLiga), el estratega campeón del mundo apuntó: ”Por suerte, su entrenador lo entiende. Sabe muy bien lo que tiene y lo van a guiar como mejor les parezca. No olvidemos su edad, no olvidemos el paso que ha dado y creo que el Real Madrid es consciente de ello y lo van a guiar de la manera que vean que puede progresar”.

No obstante, Scaloni advirtió: ”Entendamos que es un chico joven y que necesita adaptarse”. Y añadió: ”Nosotros, como cuerpo técnico, creemos en sus posibilidades y si nos parece conveniente que puede aportar, lo utilizaremos. Y si vemos que aún no es el momento adecuado, también lo haremos, pero está claro que tiene un futuro enorme por delante”.

Para cerrar, insistió en remarcar que Mastantuono todavía es muy jóven: ”Es un chico que demuestra madurez, demuestra que quiere aprender y está claro que tiene unas condiciones fantásticas y que tiene que explotarlas, siempre y cuando el club, sus compañeros y el entrenador entiendan que tiene 18 años”.

Lionel Scaloni admitió en conferencia que habló con Mastantuono sobre sus primeras semanas en el Real Madrid

”Lo veo bien. Veo que su club lo está llevando de una manera positiva. Su entrenador y sus compañeros lo están arropando y eso es lo importante. Hemos hablado con él también para ver cómo se encuentra”, contó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro que la Selección Argentina debe disputar con Venezuela por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

