La conclusión del Real Madrid con Franco Mastantuono tras sus primeros partidos

El parón de selecciones (como se le dice en España a la Fecha FIFA) le vino bien al Real Madrid para parar la pelota y analizar lo que fue la pretemporada, el mercado de transferencias y las primeras jornadas de LaLiga, en función de ajustar alguna tuerca y encarar el resto de la campaña cuando se reincorpore el grueso del plantel a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Y dentro de esas evaluaciones que se quedaron haciendo los miembros de la dirigencia y del cuerpo técnico de Xabi Alonso se encuentra el caso de Franco Mastantuono, el último de los refuerzos de la Casa Blanca en el último libro de pases y el más joven del plantel (título que hasta entonces le correspondía al delantero brasileño Endrick).

Al respecto, según cuentan en el diario AS, uno de los periódicos de mayor tirada de España, en el Real Madrid quedaron conformes con la producción del ex River en sus 28 minutos de su debut contra Osasuna en la primera fecha, los 63 en su estreno como titular ante Real Oviedo y los 66 que acumuló contra Mallorca antes de sumarse a la Selección Argentina.

”Estuvo pulcro con balón (89% de pases buenos), atrevido en el ataque (intentó dos regates) e incisivo ante la portería rival, rozando tanto el gol como una asistencia a Tchouameni en la que demostró el buen pie izquierdo que tiene”, remarca el medio citado, a raíz de los aspectos positivos que anotaron de Franco Mastantuono en el Merengue.

Estos primeros destellos de su habilidad aumentaron las expectativas, tras el pago de más de 60 millones de euros. Sin embargo, en el Real Madrid quieren mantener esa idealización bajo control. La idea, más allá de la participación que tuvo, es ir despacio con el oriundo en Azul, puesto que entienden que no deja de ser un jugador de apenas 18 años.

El regreso de Jude Bellingham plantea una incógnita en la regularidad de Franco Mastantuono

Siempre en función con lo que señala AS, el retorno de Jude Bellingham a la actividad (una vez se recupere de la operación en su hombro izquierdo) que sería a fines de octubre, podría generar que Franco Mastantuono pierda algo de protagonismo o que, por lo menos, aumente un competidor para el puesto de mediapunta derecha.

Hasta entonces, el atacante argentino estaba ganando la pulseada a Rodrygo Goes y a Brahim Díaz, las otras alternativas naturales que manejaba Xabi para ese costado. No obstante, con la inclusión del inglés como mediocampista central, Arda Guler aparece también como una opción de extremo.

