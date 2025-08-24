Fue campeón en Europa, Scaloni lo convocó a la Selección y reveló que lo sondearon para jugar para Italia: “Orgullosamente argentino”

Luego de ser una de las piezas claves para salvar a Vélez del descenso en 2023, el delantero Santiago Castro emigró al viejo continente, se convirtió en refuerzo del Bologna, club que pagó 10 millones de dólares por él, y logró consagrarse campeón de la Coppa Italia.

Por este buen nivel que mostró en su primer año y medio en Europa, el delantero de 20 años fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo. Además, recientemente en una entrevista reveló que lo sondearon de la Selección de Italia.

En una entrevista con el diario italiano Corriere Di Bologna, Castro confesó que tuvo sondeos para formar parte de la Azzurra, ya que posee la doble nacionalidad y aún no quedó blindado para Argentina. Además, explicó que rechazó el mismo, ya que quiere jugar para la Albiceleste.

“Mi sangre, mi corazón, mi vida es Argentina. Si estuviera más cerca, iría todos los días libres. Agradezco a quienes me propusieron jugar con la Azzurra, pero soy orgullosamente argentino: si me llaman ahora, dentro de diez años o nunca, no lo sé, pero siempre y en cualquier caso Argentina. Es el año del Mundial y quiero hacerlo aún mejor con el Bolonia para ser convocado”, comentó al respecto.

Siguiendo por la misma línea, se mostró ilusionado con la posibilidad de formar parte de la lista de convocados para la Copa del Mundo que se disputará en 2026: “Espero que este año podamos volver a levantar un trofeo. Pero en lo personal, quiero estar en la nómina para el Mundial y defender los colores de mi país”.

Los números de Santiago Castro en Bologna

Desde su llegada al elenco italiano, el delantero argentino lleva disputados un total de 55 partidos. En los mismos convirtió 11 goles y repartió 9 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas, no fue expulsado y se consagró campeón de la Coppa Italia 2024/25.

