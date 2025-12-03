Fue convocado por España, puede jugar para Italia y Argentina y ser opción en un puesto clave para Lionel Scaloni

Desde su llegada a la Selección Argentina en 2018, el entrenador Lionel Scaloni se caracterizó por renovar el plantel y citar a diversos futbolistas con el objetivo de verlos y así analizar si pueden convertirse en variantes para las siguientes convocatorias.

En el último tiempo, un puesto en el que el oriundo de Pujato tiene pocas variantes es el de lateral derecho. Con Nahuel Molina como titular, Gonzalo Montiel, Juan Foyth y Pablo Maffeo fueron probados, pero por bajos niveles, más poco rodaje en sus equipos, ninguno terminó de convencer.

En este contexto, Valentín Pezzolesi puede convertirse en una nueva carta para el entrenador en este puesto. El lateral de 18 años juega en Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda División de España y tiene chances de ser un Europibe más que se sume a las próximas convocatorias.

Nacido en Tenerife, Pezzolesi es hijo de padres argentinos e inició su camino futbolístico en el CD Marino. Luego, por cuestiones familiares, regresó a Argentina y allí jugó en las divisiones inferiores de San Telmo, club de la Segunda División. De regreso a España, se puso la camiseta de CD Tenerife.

A partir de 2022, el lateral se sumó a las filas de UD Las Palmas, en donde fue convocado para el primer equipo y ya hizo su debut como profesional. En esta temporada disputó un encuentro, en el empate 1 a 1 contra FC Andorra, en el que vio la tarjeta roja en el minuto 90 tras recibir la segunda amarilla.

Su estreno fue por Copa del Rey en 2024 y se convirtió en el séptimo futbolista más joven en hacerlo en la historia de su equipo. Además, en LaLiga 2024/25 sumó sus primeros minutos ni más ni menos que contra Barcelona, en la derrota de su equipo 2 a 0 en condición de local.

Por la proyección que tiene, Pezzolesi ya fue convocado por la Selección de España en 2025. Con la Roja disputó un encuentro con la Sub 19 y fue suplente en otros dos. Además, estuvo en carpeta para formar parte del plantel del Mundial Sub 20, aunque finalmente quedó fuera de la lista.

Además de esto, el lateral derecho de 18 años no solo tiene la posibilidad de ser convocado por Lionel Scaloni para jugar con la Selección Argentina, sino que también cuenta con el pasaporte italiano, por lo que es citable para ponerse la Azzurra en caso de decidirlo.

El posteo de Pezzolesi tras debutar con España

En su cuenta de Instagram el lateral derecho se mostró contento por su primera convocatoria con la Roja. “Muy contento por mi debut con la selección y por esta experiencia única. Agradecido por esta oportunidad y por poder representar a España”, posteó junto a una serie de fotos suyas en el amistoso.

Cabe destacar que más allá de esta convocatoria, el futbolista de 18 años no quedó blindado para la Selección de España, por lo que puede cambiar de país si él lo decide. Esta situación ocurrió con Alejandro Garnacho, quien jugó en la Roja y luego pasó a defender los colores de la Selección Argentina.

