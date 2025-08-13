Es tendencia:
Un club del Ascenso echó a un futbolista con un insólito comunicado en las redes sociales: “Conductas inapropiadas”

Tras querer sancionarlo por sus expulsiones, el jugador se mostró disconforme con la decisión y se le rescindió el contrato.

Por Lautaro Toschi

Facundo Pons
Facundo Pons

El paso de Facundo Pons por Defensores de Belgrano de la Primera Nacional terminó en escándalo. El atacante, que había llegado a comienzos de 2025 por un año como una de las grandes promesas del Dragón, no cumplió con las expectativas en lo que respecta a conducta y, de común acuerdo con el club -luego de una fuerte discusión- rescindió su contrato. En lo que respecta a lo deportivo, el ex Arsenal y Quilmes jugó 14 partidos en los que marcó 7 goles.

El problema entre el futbolista y el club surgió en los últimos días, cuando la dirigencia pretendía castigar con una reducción salarial al delantero por las ausencias que tuvo desde su llegada por distintos motivos: si bien fue expulsado en dos oportunidades, tuvo que cumplir cinco fechas de suspensión en total, a eso hay que sumarle una más por haber alcanzado las cinco amarillas y también se perdió algunos encuentros por problemas físicos. Facundo Pons vio la roja ante Mitre de Santiago del Estero en condición de local y frente a Talleres de Remedios de Escalada de visitante.

El insólito comunicado de Defensores de Belgrano

A través de su cuenta oficial de X, Defensores de Belgrano comunicó la salida de Pons de una manera poco convencional: “El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”.

La trayectoria de Facundo Pons

El delantero de 29 años surgió de Juventud Pueyrredón, pero su debut en Primera lo hizo en Arsenal de Sarandí, donde jugó entre 2018 y 2023, con algunas salidas a préstamo en el medio –Deportivo Riestra, Quilmes y Alvarado– ya para 2024 tuvo su primera experiencia en el extranjero, más precisamente en Macará de Ecuador. En la segunda mitad de 2024 pasó brevemente por Estudiantes de Río Cuarto y a comienzos de 2025 arribó a Defensores de Belgrano por un año, aunque solamente estuvo hasta agosto, cuando decidió -de común acuerdo- rescindir su contrato.

Facundo Pons. (Foto: Prensa Defensores de Belgrano).

Facundo Pons. (Foto: Prensa Defensores de Belgrano).

