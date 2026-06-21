A pesar de la sobrecarga muscular, el lateral derecho de la Selección Argentina podría conformar el banco de suplentes.

El entrenamiento del viernes de la Selección Argentina hizo sonar las alarmas de cara al segundo compromiso por la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que Gonzalo Montiel, que fue titular contra Argelia en Kansas City, no pudo entrenar con normalidad por una molestia muscular.

Por lo tanto, enseguida se planteó la duda respecto a su presencia frente a Austria este lunes 22 de junio en el estadio AT&T de Dallas por la fecha 2 del Grupo H, algo que generó preocupación, puesto que la única alternativa natural que queda para ocupar el lateral derecho es Nahuel Molina (a pesar de que el entrenador maneja otras opciones como Giuliano Simeone, que alguna vez llegó a tener ese rol en el Atlético de Madrid).

Sin embargo, la práctica del sábado cambió rotundamente el panorama porque Gonzalo Montiel pudo realizar algunos trabajos junto al resto de sus compañeros, por lo que su cuadro sería bastante menos grave de lo que se pensó horas antes. Eso sí, por precaución, Lionel Scaloni tendría decidido contar con el jugador de River en el banco de suplentes.

En conclusión, de momento, el once que se perfila para decir presente desde el priemr mintuo ante Austria es: Dibu Martínez en el arco; línea de cuatro con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mediocampo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; y adelante Lionel Messi junto a Lautaro Martínez.

Gonzalo Montiel, a diferencia del partido con Argelia, no será titular vs. Austria. Getty Images.

Las dos dudas de Lionel Scaloni para el partido con Austria

Si bien todo indica que la Selección Argentina se presentará en el campo de juego del AT&T de Dallas para el cruce con Austria, por la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026, con la formación descrita anteriormente, Lionel Scaloni realizó variantes en el entrenamiento del sábado que podrían hacerle pegar un giro a último momento.

Publicidad

Por un lado, Nicolás González suma puntos para quitarle la titularidad a Thiago Almada, mientras que, por el otro, Julián Alvarez, que llegó un paso atrás de Lautaro Martínez por un esguince de tobillo, ya está en condiciones de jugar los 90 minutos, por lo que también asoma como una opción para meterse en la alineación inicial.

En síntesis