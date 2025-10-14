Hizo experiencia en Argentina, juega en Miami como Messi, pero lo enfrentará por primera vez: “El partido más importante en la historia de Puerto Rico”

Como sucede con Lionel Messi en la Selección Argentina, el máximo goleador histórico de la Selección de Puerto Rico juega al fútbol en Miami. Más allá de esa cercanía geográfica, Ricardo Rivera no compartió equipo ni enfrentó nunca al ocho veces ganador del Balón de Oro, que según confirmó Lionel Scaloni sumará minutos en el amistoso que disputarán hoy ambas selecciones, en el Chase Stadium.

Ricky, de 28 años, integra las filas del Miami FC que compite en United Soccer League que funciona como una suerte de Segunda División del fútbol profesional de Estados Unidos, donde no hay sistema de ascensos y descensos. Allí, comparte equipo con otros futbolistas argentinos de renombre como Sebastián Blanco y Lucas Melano; además de Deian Verón, hijo de La Bruja, Nicolás Campisi, Diego Mercado, Ignacio Jiménez, Tobías Más, Matías Romero, Francesco Celeste, Cristian Vázquez, Tobías Zárate, Francisco Bonfiglio y Kevin Hoyos.

Pero no se queda allí la única conexión que Ricardo Rivera tiene con el fútbol argentino, ya que todavía en edad de juvenil estuvo cuatro meses en Unión de Santa Fe, paso que recordó en una entrevista concedida a Infobae: “Viví en Santa Fe, en la pensión del club. Me encantó el futbol argentino. Al final, yo vengo de una cultura que el fútbol no es el deporte principal, y aprendí mucho. Aprendí cómo los argentinos se desviven en el deporte. Esos cuatro meses me hicieron un jugador completamente distinto“, explicó.

Y agregó: “Fue el primer país al que viajé y me costó un poquito más. Todavía era joven. No tenía a nadie, ninguna amistad, ningún conocido. Los chicos fueron bien acogedores. Me ayudaron en todo lo que necesitaba y estoy súper agradecido. En Argentina estaba como delantero, y a veces me utilizaban de extremo, pero variaba entre esas dos posiciones. La formación fue completa porque para ese entonces en Puerto Rico el fútbol te podía llevar hasta cierto nivel. Me ayudó a ser el jugador que soy hoy“.

Ricky Rivera con la Selección de Puerto Rico.

Un partido histórico

Más allá del carácter de amistoso, Ricky Rivera no dudó en catalogar al de este martes en cancha de Inter Miami como el partido más importante en la historia de la Selección de Puerto Rico: “Creo que será muy interesante, una experiencia muy pero muy buena para el equipo, para todo el plantel que es muy joven”, le dijo a Infobae.

Y remarcó: “Jugar contra Argentina es el partido más importante de Puerto Rico en su historia. Será una experiencia muy bonita. Una experiencia donde podemos ver a primera plana lo que son jugadores de élite. Los que se destacan en Primera División en Europa, los que están en la Primera de Argentina y en la MLS de los Estados Unidos. Va a ser una experiencia muy bonita, la cual siento que voy a tratar de transmitirles a los muchachos de que no tengan presión. Puede ser un momento que muchos de los jugadores jóvenes tengan presión, pero deben disfrutarlo y hacer lo mejor posible”.

La otra misión: camiseta de Argentina

Con la ilusión deportiva intacta de hacer un buen partido, incluso de conseguir un resultado favorable, el máximo goleador histórico de Puerto Rico tiene además una misión complementaria que es poder llevarse la camiseta de algún jugador de la Selección Argentina.

“De ser posible, me encantaría la camiseta de Messi, pero sé que es algo complicado. Entonces, me gustaría mucho la de Julián Álvarez. Hablaré con él a ver si podemos intercambiar. En un cien por ciento lo voy a encarar antes, porque a Messi me lo podría cruzar en la MLS en algún momento. Con el Miami FC estamos disputando la USL Championship. Pero si juego en la MLS en algún momento, tal vez me lo cruce”, reconoció.

