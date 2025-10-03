Es tendencia:
La buena noticia que recibió Paulo Dybala pese a volver a quedar afuera de una convocatoria de la Selección Argentina

Las lesiones lo hicieron perder terreno en la consideración de Scaloni, pero el delantero mantiene la expectativa de volver a ser mundialista.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero tuvo una buena semana de entrenamiento con Roma.
El pasado 14 de septiembre, Paulo Dybala sufrió durante el partido que Roma y Torino disputaron por la Serie A una lesión que le hizo terminar de resignar cualquier expectativa de volver a formar parte de una Selección Argentina en la que parece haber perdido ya mucho terreno.

En efecto, Lionel Scaloni dio a conocer este viernes la nómina de futbolistas que disputarán dos partidos amistosos en Estados Unidos, ante Venezuela y Puerto Rico, sin que La Joya, que ya se perdió la última Copa América y también las últimas jornadas dobles de Eliminatorias Conmebol, forme parte de la misma.

Pero no todas fueron malas noticias para el delantero, porque este viernes, horas antes que se publicara la convocatoria de la Selección Argentina, volvió a entrenarse a la par del grupo en Roma, sin signos de molestias físicas, por lo que podría tener la oportunidad de volver a sumar minutos con su club este domingo visitando a Fiorentina por la sexta fecha de la Serie A.

Aunque se espera que Dybala inicie el partido en el banco de suplentes para no sobrexigirse, sin dudas será una opción más que valiosa a la que podrá echar mano Gian Piero Gasperini en el ataque ante la necesidad de sumar una victoria que permita pasar rápido la página de la derrota sufrida como local este jueves ante Lille, por la Europa League.

Mucho mejor es la actualidad de Roma en la Serie A, donde comparte la primera posición con Milan y Napoli gracias a la cosecha de 12 puntos en 5 jornadas disputadas. La única derrota que sufrió el equipo fue precisamente en el partido ante Torino en que el delantero argentino tuvo que abandonar la cancha lesionado.

Dybala y las lesiones que lo alejaron de la Selección

En mayo de este año, Paulo Dybala se sinceró sobre sus sensaciones después que más de una vez las lesiones lo hayan alejado de la Selección Argentina en el último tiempo, así como de las expectativas que siempre mantiene de volver a ser parte.

“Siempre me bajonea, sea chiquita o grande la lesión. A veces pasa tan cerca de ir y uno dice ‘no quiero que piensen que no quiero estar’ o a lo mejor ‘no tengo nada pero digo que tengo algo’. Uno lo que más quiere es estar en la Selección, nos preparamos durante todo el año para eso pocos partidos y que pase justo es un bajón muy grande”, supo decir en diálogo con Los Edul.

Y agregó: “Miro mi nivel dentro de la cancha y digo: ‘Si sigo así, voy a estar’. Después uno sabe que es decisión del entrenador pero si hacés las cosas bien te deja la tranquilidad y de que si no estás es porque alguien lo está haciendo mejor y te quedas tranquilo porque hiciste todo para estar”.

