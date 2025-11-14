Tras vencer a Angola, el mensaje de De Paul para los jugadores de la Selección que pelean por estar en el Mundial 2026: “Un poco más fácil”

Este viernes y por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina venció 2-0 a Angola. Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, que se asistieron mutuamente, los campeones del mundo superaron la prueba sin problemas y hasta dándose el lujo de probar nuevos jugadores. En ese sentido, Rodrigo De Paul rompió el silencio.

A modo de preparación para la Copa del Mundo 2026, el combinado nacional contó con solamente un encuentro debido a que la Asociación del Fútbol Argentino no pudo conseguir otro contrincante para medirse. Por ese motivo, Lionel Scaloni solo contó con un enfrentamiento para utilizar futbolistas que todavía no están asentados en el plantel y sueñan con el Mundial.

Lo cierto es que el referente y uno de los sub-capitanes, no dudó en dejarles un mensaje a los protagonistas que transitan sus primeras convocatorias y quieren decir presentes en Norteamérica en junio y julio. “Cuando el funcionamiento está y te subís a ese tren, es un poco más fácil“, sentenció De Paul. Inmediatamente, agregó: “Que disfruten, porque pasa rápido”.

Rodrigo De Paul en medio del amistoso ante Angola.

Durante la misma respuesta en la entrevista que realizó junto a Gastón Edul en TyC Sports, Rodrigo destacó otra parte importante. “Argentina siempre es un país que saca una gran cantidad de jugadores. Lo bueno es que las camadas que van viniendo lo hacen a través de un proceso, de a poco, no con una presión extra y ensamblándose a algo que ya está funcionando“, expresó el volante.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mediocampista que es una de las voces más autorizadas dentro del plantel, amplió su discurso al respecto de las nuevas caras. “Hubo muchos debuts, algunos son buenos proyectos y otros ya son una realidad”, manifestó en forma de guiño para los protagonistas que convocó Scaloni en esta oportunidad.

En cuanto a lo que respecta a la Selección Argentina en general, De Paul no titubeó en darle una calificación a lo hecho durante 2025. “Es un buen año, clasificamos. Pero siempre hay cosas para mejorar”, deslizó en primera instancia. “Lo más importante es que seguimos compitiendo y nos tomamos los partidos con la misma seriedad“, completó unos momentos más tarde.

En lo personal y en referencia a su nueva estadía en la Major League Soccer para representar a Inter Miami, reveló: “Cada liga tiene sus pros y sus contras”. Sin embargo, se tomó el tiempo de resaltar un detalle clave. “Pero creo que fue una buena adaptación, sumé mucha cantidad de minutos, que es muy importante para mi carrera y a esta edad, así que estoy contento”, culminó.

