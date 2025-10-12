Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

La decisión definitiva de Lionel Messi pensando en el amistoso de la Selección Argentina contra Puerto Rico

Tras su actuación en Inter Miami, el capitán se reincorporó a las prácticas de la Selección, pero podría tampoco jugar contra Puerto Rico.

Por Bruno Carbajo

Lionel Messi, presente en los entrenamientos de la Selección Argentina.
© Prensa AFALionel Messi, presente en los entrenamientos de la Selección Argentina.

La imagen de este domingo trajo alivio y, a la vez, sembró una nueva incógnita en Selección Argentina: Lionel Messi se reintegró a los entrenamientos y se puso nuevamente bajo las órdenes de Lionel Scaloni, apenas horas después de brillar con Inter Miami donde marcó un doblete y dio una asistencia en la goleada 4-0 sobre Atlanta United por la MLS. Sin embargo, su participación en el amistoso del próximo martes contra Puerto Rico sigue siendo un misterio.

Vale recordar que Messi fue desafectado de la concentración albiceleste en el amistoso ante Venezuela, victoria vio desde el palco del estadio tras recibir el permiso para jugar con Inter Miami al día siguiente. La explicación a esta particular situación la brindó el propio Javier Mascherano, DT de las Garzas, quien confesó el trasfondo de la decisión.

Es bastante sencillo: antes del partido de Argentina hablé con él (Scaloni) y me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar”, explicó el Jefecito. Y agregó: “El técnico no tenía intención de ponerlo porque quería ver otras cosas, como lo dijo. Vimos la oportunidad de que, al no jugar contra Venezuela, podíamos utilizarlo. Leo también estaba predispuesto a hacerlo”.

El cansancio, el factor a considerar contra Puerto Rico

A pesar del nivel superlativo que mostró con Inter Miami, Scaloni y compañía detectaron un lógico cansancio en el capitán. Por este motivo, la decisión sobre su participación contra Puerto Rico se tomará en base a su evolución en las próximas horas. No se arriesgará su físico bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta también que se le viene la definición de la MLS con Inter Miami.

Mientras tanto, Lionel Scaloni ya delinea un equipo con una rotación importante, fiel a su plan de darles rodaje a nuevos valores. El amistoso en el Chase Stadium se presenta como el escenario ideal para probar variantes y observar el rendimiento de futbolistas que piden pista en el conjunto nacional. Nombres como el juvenil defensor de River, Lautaro Rivero, y el goleador del Palmeiras, José Manuel López, podrían tener su tan ansiado debut.

El recambio se vuelve aún más necesario ante las recientes bajas. A la ya conocida ausencia de Franco Mastantuono, en las últimas horas se confirmó la de Enzo Fernández, quien fue desafectado de la gira por una “sinovitis en su rodilla derecha”, dejando una vacante sensible en la mitad de la cancha.

Publicidad
Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

ver también

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

River, complicado y con cruce vs. Boca en octavos: así quedó en la Tabla Anual del Torneo Clausura tras su derrota ante Sarmiento

ver también

River, complicado y con cruce vs. Boca en octavos: así quedó en la Tabla Anual del Torneo Clausura tras su derrota ante Sarmiento

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

Lee también
Las 5 frases más fuertes de un Gallardo muy autocrítico tras la derrota de River frente a Sarmiento
River Plate

Las 5 frases más fuertes de un Gallardo muy autocrítico tras la derrota de River frente a Sarmiento

Momento crítico de River: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026
River Plate

Momento crítico de River: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River, complicado en la tabla anual y con cruce vs. Boca en octavos
Fútbol Argentino

River, complicado en la tabla anual y con cruce vs. Boca en octavos

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo