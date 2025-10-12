La decisión definitiva de Lionel Messi pensando en el amistoso de la Selección Argentina contra Puerto Rico

La imagen de este domingo trajo alivio y, a la vez, sembró una nueva incógnita en Selección Argentina: Lionel Messi se reintegró a los entrenamientos y se puso nuevamente bajo las órdenes de Lionel Scaloni, apenas horas después de brillar con Inter Miami donde marcó un doblete y dio una asistencia en la goleada 4-0 sobre Atlanta United por la MLS. Sin embargo, su participación en el amistoso del próximo martes contra Puerto Rico sigue siendo un misterio.

Vale recordar que Messi fue desafectado de la concentración albiceleste en el amistoso ante Venezuela, victoria vio desde el palco del estadio tras recibir el permiso para jugar con Inter Miami al día siguiente. La explicación a esta particular situación la brindó el propio Javier Mascherano, DT de las Garzas, quien confesó el trasfondo de la decisión.

“Es bastante sencillo: antes del partido de Argentina hablé con él (Scaloni) y me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar”, explicó el Jefecito. Y agregó: “El técnico no tenía intención de ponerlo porque quería ver otras cosas, como lo dijo. Vimos la oportunidad de que, al no jugar contra Venezuela, podíamos utilizarlo. Leo también estaba predispuesto a hacerlo”.

El cansancio, el factor a considerar contra Puerto Rico

A pesar del nivel superlativo que mostró con Inter Miami, Scaloni y compañía detectaron un lógico cansancio en el capitán. Por este motivo, la decisión sobre su participación contra Puerto Rico se tomará en base a su evolución en las próximas horas. No se arriesgará su físico bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta también que se le viene la definición de la MLS con Inter Miami.

Mientras tanto, Lionel Scaloni ya delinea un equipo con una rotación importante, fiel a su plan de darles rodaje a nuevos valores. El amistoso en el Chase Stadium se presenta como el escenario ideal para probar variantes y observar el rendimiento de futbolistas que piden pista en el conjunto nacional. Nombres como el juvenil defensor de River, Lautaro Rivero, y el goleador del Palmeiras, José Manuel López, podrían tener su tan ansiado debut.

El recambio se vuelve aún más necesario ante las recientes bajas. A la ya conocida ausencia de Franco Mastantuono, en las últimas horas se confirmó la de Enzo Fernández, quien fue desafectado de la gira por una “sinovitis en su rodilla derecha”, dejando una vacante sensible en la mitad de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors