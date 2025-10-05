El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina

La Selección Argentina cerró su participación en el Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025 con un importante triunfo 1 a 0 sobre Italia en la ciudad de Valparaíso. La diferencia la aportó Dylan Gorosito (que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Santiago Fernández) con una jugada individual, en lo que construyó como un tanto que ya se postula para ser uno de los mejores del torneo.

De esta manera, el combinado que comanda Diego Placente, al haber vencido previamente a Cuba 3 a 1 y a Australia 4 a 1, hilvanó el tercer triunfo consecutivo en el certamen, con lo cual se adjudicó el primer puesto de su zona y, como consecuencia, clasificó a los Octavos de Final (su rival saldrá de los resultados de este domingo 5 de octubre).

Pero además, el 1 a 0 ante la Azzurra en el Estadio Elías Figueroa Brander fue un registro sin precedentes para la Selección Argentina. Es que nunca en la historia le había ganado al contrincante en cuestión en los 90 minutos en ninguno de los Mundiales organizados por la FIFA. Es decir, ni en mayores ni en juveniles (Sub 20 y Sub 17).

En la máxima categoría hay 5 registros. Dos victorias para Italia y 3 empates. Los marcadores que se inclinaron para los del Viejo Continente asoman en el archivo en la Fase de Grupos de Argentina 1978 y en la segunda instancia de la Fase de Grupos de España 1982. Uno fue 1 a 0 y el otro 2 a 1.

En tanto que los empates quedaron todos asentados por un tanteador de 1 a 1 y se dieron en la Fase de Grupos de Alemania 1974, en la Fase de Grupos de México 1986 y en la Semifinal de Italia 90. En esta última, vale aclarar, la Albiceleste terminó venciendo a su par europeo, pero en los penales, tras mantener la paridad tanto en los 90 como en los 30 del alargue.

Asimismo, en el Sub 20 nunca se habían visto las caras, pero sí lo hicieron en la división Sub 17 en la Copa Mundial de 1991 en la que Italia fue anfitrión. En aquella ocasión el cruce fue por la tercera jornada de la Primera Ronda y el pitazo final selló un 0 a 0, igualdad que a Argentina le permitió avanzar a los Octavos de Final, mientras que a los locales les costó la eliminación.

Argentina espera resultados para saber su rival en los Octavos de Final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina ya sabe que se medirá en los Octavos de Final a uno de los combinados que se clasificará como mejor tercero. Saldrá de Corea del Sur y de la definición este domingo del Grupo E (Francia, Sudáfrica o Nueva Caledonia) y del Grupo F (Colombia, Noruega, Nigeria o Arabia Saudita). El ganador de este cruce se enfrentará en Cuartos a Chile o México.

