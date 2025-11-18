La frase de Franco Mastantuono sobre la Selección Argentina que refleja sus chances de jugar el Mundial 2026

Tras el salto a Europa, Franco Mastantuono vive una nueva etapa en su carrera, esta vez con la camiseta de Real Madrid. La joya surgida de River Plate deslumbró desde el arranque de su carrera y atrajo el interés de las principales potencias para decidirse luego por los blancos.

Mientras se afianza en el equipo dirigido por Xabi Alonso, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Azul tiene buenas posibilidades de formar parte de la lista de la Selección Argentina. Mastantuono es un habitual convocado por Lionel Scaloni y todo indica que mantendrá esa tendencia hacia la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022 con la base de los campeones del mundo y una inyección de juventud por parte de futbolistas como Mastantuono. Al respecto, el de Real Madrid se refirió a los candidatos a triunfar en 2026.

“Argentina y España son dos de las favoritas. También Francia. Hay muchas selecciones que tienen gran equipo y buen funcionamiento”, sostuvo el de 18 años sobre los tres máximos aspirantes, desde su óptica, a festejar en América del Norte.

Y se extendió refiriéndose, en primera persona, una señal de que se siente adentro de la lista en plena confección de la misma: “Va a ser un Mundial muy lindo. Siempre hay candidatos, pero también siempre hay sorpresas, que eso es lo lindo de los Mundiales. Ojalá sea un Mundial muy lindo para la selección argentina y podamos llegar a lo más alto”.

Los números de Franco Mastantuono en la Selección Argentina

En el tramo final de las Eliminatorias, Mastantuono debutó en 2025 en la Selección Argentina de Mayores bajo las órdenes de Lionel Scaloni. En total, el de Real Madrid disputó 3 compromisos, en los cuales acumuló 97 minutos con la camiseta celeste y blanca. Sin goles, lleva un saldo de 2 victorias y 1 derrota.

Publicidad

Publicidad

ver también Ni Mbappé ni Vinícius: el jugador que más sorprendió a Mastantuono en Real Madrid

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgica (UEFA) Suiza (UEFA) Escocia (UEFA) Austria (UEFA)

DATOS CLAVE