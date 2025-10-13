La buena noticia para la Selección Argentina Sub 20 es que se encuentra otra vez disputando una Semifinal de la Copa Mundial de su categoría después de 18 años (la última vez fue cuando se enfrentó a Chile en el campeonato que se llevó a cabo en Canadá en 2007, en el cual se terminó coronando al superar en la Final a República Checa).

Pero lamentablemente dentro de ese contexto de tener que preparar su partido para seguir con su camino hacia el título, el conjunto que dirige Diego Placente tiene tres novedades que contrastan con la felicidad de seguir compitiendo en el torneo que se está desarrollando entre las ciudades de Valparaíso y Santiago en Chile.

Se trata de tres bajas sumamente sensibles que sufrió el plantel de la Selección Argentina durante su recorrido. Dos de ellas ya no participarán de lo que resta del Campeonato Mundial Sub 20, en tanto que la faltante volverá a estar a disposición para el duelo que definirá el Tercer y Cuarto Puesto (sábado 18 de octubre) o para la Final (domingo 19).

Por un lado, Álvaro Montoro (Botafogo), que padeció fractura de clavícula contra Nigeria en los Octavos de Final, y Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), que presentó un cuadro de esguince de rodilla durante el duelo con la Selección de México en los Cuartos de Final.

En tanto que, por el otro, Maher Carrizo (Vélez) fue amonestado contra el elenco azteca (por una acción bastante dudosa que en la repetición hasta ni siquiera pareciera ser infracción) y por acumulación (había visto la amarilla ante Australia en la segunda fecha de la Fase de Grupos) tendrá que cumplir una jornada de suspensión.

¿Cuándo juega Argentina la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20?

La Selección Argentina jugará contra Colombia en la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, este miércoles 15 de octubre desde las 20 horas (ARG) en el Estadio Nacional de Santiago. El elenco cafetero llega al duelo con la Albiceleste tras eliminar a España sobre la hora por 3 a 2.

Publicidad

Publicidad

Por cierto, la otra Semifinal, que también se juega este miércoles 15, la protagonizarán Marruecos y Francia (desplazaron a Estados Unidos y Noruega, respectivamente).

ver también La reacción de Lionel Messi a la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Sub 20