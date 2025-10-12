Eduardo Arce, DT de México Sub 20, criticó el planteo de Argentina: ”Exagerado”

La Selección Argentina Sub 20 sigue su camino en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, algo que México no podrá hacer, puesto que cayó 2 a 0 (tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti) justamente con la Albiceleste, este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago en uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final.

Los aztecas, a pesar de haber llegado invictos al choque con los dirigidos por Diego Placente, no supieron aprovechar la postura de elenco argentino de brindarles la pelota y jugarles de contra, además de meterles pierna fuerte y de frenar con infracciones tácticas para no dejar que pudieran desplegar el juego planificado.

De hecho, esto fue lo que Eduardo Arce, estratega de la Selección de México Sub 20, fue lo que criticó en zona mixta, una vez consumada su derrota ante la Selección Argentina: “Sabíamos cómo iba a ser el partido, me lo imaginé de una manera que salió totalmente, es más, hasta exagerado de parte de ellos de cedernos la pelota, la iniciativa, los controles, el momento, en esa parte habíamos iniciado bastante bien”.

Por otra parte, Arce hizo énfasis en la secuencia en la que Alexei Domínguez, desafortunadamente, se lesiona cuando apenas se jugaban 6 minutos: ”La acción de la falta a Alexei, que parece que es hasta fractura, tenemos doble pago, porque no es falta y es una lesión y la acabamos sacando de la red justo cuando teníamos diez hombres, y eso nos costó un poco”.

Por otro lado, reconoció que sobre el final, momentos en los que sufrieron dos expulsiones, el combinado que dirige perdió un poco la cabeza: ”Sí, la verdad que sí, al final… igual no me quiero meter en eso porque es parte del futbol, lo que dicen ellos, lo que decimos nosotros, creo que tiene que quedar ahí, pero cuando se dicen esas cosas en ese momento te revoluciona un poco entonces, sabíamos que ellos son buenos en eso“.

Para cerrar, remarcó que se quedó con ganas de jugar los 7 partidos: “Nos quedamos cortos, totalmente, es lo que digo, por más que intentamos desplegar el futbol que queríamos y se vio, por más que nos vimos combativos en muchos momentos y se vio una mentalidad de la que queremos tener, obviamente queríamos más, queríamos brindarle más a la afición y al país, a los chavos y a nosotros mismos“.

Argentina se enfrentará a Colombia en la Semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, tras eliminar a México, ahora se verá las caras con Colombia, que en su turno derrotó 3 a 2 a España. El encuentro por la Semifinal del Mundial de la categoría se jugará este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

