La Selección Argentina Sub 20 clasificó a la Final de la Copa Mundial de Chile 2025. Derrotó 1 a 0 a Colombia en la Semi con un tanto de Mateo Silvetti (tras asistencia de Gianluca Prestianni, que fue condecorado como la figura) y ahora se enfrentará a Marruecos el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Tras lo que fue el triunfo sobre el combinado cafetero, el que envió su mensaje de felicitaciones fue Lionel Messi mediante su cuenta de Instagram. En una historia publicó una imagen de la celebración de los juveniles argentinos y una leyenda que resaltaba la actuación del autor del tanto que hizo la diferencia.

”Vamos a la Final. Felicitaciones a todos. Grande Toto Silvetti”, escribió la Pulga sobre el resultado de la Selección Argentina y respecto al aporte del delantero que salió de Newell’s y que actualmente milita en el Inter Miami.

El que no tardó en reacción al saludo de Lionel Messi fue el propio Mateo Silvetti, que en zona mixta tras la clasificación a la Final del Mundial Sub 20 reconoció la relevancia que tiene tanto para él como para el plantel que Leo esté pendiente de sus partidos: ”Ahí se vio el mensaje de Leo y creo que para mí y para el grupo es muy importante que ellos nos manden sus fuerzas”.

Por otro lado, Toto también habló de su gran momento, puesto que, siempre ingresando en los segundos tiempos, viene de marcarle a Nigeria, México y recientemente a Colombia: ”Estoy muy contento, me está tocando aportar desde afuera. Ahora a disfrutar la victoria de hoy y mañana ya toca pensar en lo que viene”.

Además, señaló que Argentina es justo finalista: ”Este grupo lo buscó, se lo merece. Venimos de muchos días de preparación; no es una competición fácil, no son rivales fáciles, pero supimos manejar cada encuentro y somos merecedores de la final. A lo largo del torneo lo dije: Argentina es un país muy rico en jugadores. Los que entran en el 11 y los que estamos afuera estamos en condiciones de ayudar. A disfrutar la victoria de hoy y pensar en la final”

Argentina disputará la Final del Mundial Sub 20 2025 este domingo 19 de octubre

La Selección Argentina se enfrentará a Marruecos (eliminó en la Semifinal a Francia por penales) en la Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se llevará a cabo este domingo 19 de octubre desde las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

