Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB 20

Con mención a una figura, Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina por la clasificación a la final del Mundial Sub 20

El combinado de Diego Placente venció a Colombia, se metió en la definición y recibió un mensaje especial del astro rosarino.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Por la segunda llave de las semifinales del Mundial Sub 20, la Selección Argentina triunfó por 1-0 ante Colombiaen Ñuñoa. La Albiceleste, máxima ganadora del certamen con 6 trofeos, jugará por un nuevo título este domingo ante Marruecos, que venció a Francia este miércoles.

En un partido apretado ante los cafeteros, Mateo Silvetti marcó la única diferencia del trámite en el complemento. El futbolista de Inter Miami ingresó en el complemento y, tras desperdiciar dos ocasiones claras, tuvo revancha y anotó el gol de la clasificación.

Con el pitazo final se desataron los festejos en el combinado Albiceleste y un saludo especial no tardó en llegar. Es que Lionel Messi se hizo presente a través de sus redes sociales para felicitar a todo el equipo, pero con mención particular para Mateo Silvetti, el surgido de Newell’s y su compañero en la MLS.

“¡Vamos! ¡A la final! Felicitaciones a todos. Grande, Toto Silvetti”, publicó el delantero con pasado por PSG y Barcelona a través de una historia de Instagram en su cuenta personal.

En zona mixta, Silvetti analizó su actuación y compartió sensaciones: “Muy contento en lo personal. Como siempre digo, nada más lindo que convertir y más si ayuda al equipo. Este equipo es merecedor. No salían los golpes, la tercera con la cara externa por suerte salió”.

Publicidad

Además, se refirió al saludo de Messi a minutos de la publicación: “Es un orgullo el saludo a mí y al grupo. La Mayor siempre está apoyando y eso es muy importante”.

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial de Chile Sub-20: jugador por jugador

ver también

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial de Chile Sub-20: jugador por jugador

Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

ver también

Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final
Selección Argentina

Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final

Por qué no juega Maher Carrizo en Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial sub 20
Mundial Sub 20

Por qué no juega Maher Carrizo en Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial sub 20

Mundial Sub 20: 3 bajas sensibles para Argentina vs. Colombia
Selección Argentina

Mundial Sub 20: 3 bajas sensibles para Argentina vs. Colombia

La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo