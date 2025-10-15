Con mención a una figura, Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina por la clasificación a la final del Mundial Sub 20

Por la segunda llave de las semifinales del Mundial Sub 20, la Selección Argentina triunfó por 1-0 ante Colombiaen Ñuñoa. La Albiceleste, máxima ganadora del certamen con 6 trofeos, jugará por un nuevo título este domingo ante Marruecos, que venció a Francia este miércoles.

En un partido apretado ante los cafeteros, Mateo Silvetti marcó la única diferencia del trámite en el complemento. El futbolista de Inter Miami ingresó en el complemento y, tras desperdiciar dos ocasiones claras, tuvo revancha y anotó el gol de la clasificación.

Con el pitazo final se desataron los festejos en el combinado Albiceleste y un saludo especial no tardó en llegar. Es que Lionel Messi se hizo presente a través de sus redes sociales para felicitar a todo el equipo, pero con mención particular para Mateo Silvetti, el surgido de Newell’s y su compañero en la MLS.

“¡Vamos! ¡A la final! Felicitaciones a todos. Grande, Toto Silvetti”, publicó el delantero con pasado por PSG y Barcelona a través de una historia de Instagram en su cuenta personal.

En zona mixta, Silvetti analizó su actuación y compartió sensaciones: “Muy contento en lo personal. Como siempre digo, nada más lindo que convertir y más si ayuda al equipo. Este equipo es merecedor. No salían los golpes, la tercera con la cara externa por suerte salió”.

Además, se refirió al saludo de Messi a minutos de la publicación: “Es un orgullo el saludo a mí y al grupo. La Mayor siempre está apoyando y eso es muy importante”.

