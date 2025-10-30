Es tendencia:
Las 7 vacunas que los jugadores de la Selección Argentina deberán aplicarse antes de enfrentar a Angola

Los convocados que Scaloni elegirá para el seleccionado albiceleste tendrá que someterse a un amplio abanico de cuidados de salud para evitar enfermedades en su periplo por África.

Por Lautaro Tiburzio

La Selección Argentina, en la previa de la gira de noviembre
© Prensa AFALa Selección Argentina, en la previa de la gira de noviembre

La Selección Argentina tiene amistoso confirmado para la fecha FIFA y, contrariamente a lo que sucede en casi todas sus giras, esta vez solamente disputará un solo partido. El combinado nacional de Angola será el rival del equipo de Lionel Scaloni, en un compromiso que se disputará el viernes 14 de noviembre.

La sede elegida para el amistoso ante el seleccionado 87° del ranking FIFA se jugará en tierras angoleñas. Más precisamente en su capital: Luanda. Y como sucede con todo turista o extranjero que pisa suelo africano, y sobre todo la zona de África central, resulta obligatorio tomar recaudos extras de salud.

Angola no es la excepción de esto, y es por ese motivo que los jugadores que Scaloni decida citar a la Selección Argentina para el próximo amistoso tendrán que someterse a una rigurosa aplicación de vacunas para evitar enfermedades peligrosas.

El primero que ya puso el cuerpo para la vacuna fue Giovani Lo Celso. El volante no estará presente en el partido de Real Betis por Copa del Rey debido a que se ausentó a la última práctica para vacunarse en España. Sin embargo, con el correr de los días los demás jugadores citados seguirán su camino.

La única vacuna que es obligatoria para ingresar a Angola, y a la mayoría de las naciones de África, es la de la fiebre amarilla, pero la realidad y las indicaciones médicas señalan que es recomendable hasta siete tipos distintos de vacunas para los extranjeros que visiten tierras africanas.

Hinchas de la Selección de Angola (Getty)

Hinchas de la Selección de Angola (Getty)

En general, las vacunas para viajar a países africanos suelen ser las de la Poliomielitis, fiebre amarilla, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Cólera o Meningitis Meningocócica, aunque también recomiendan contar con las de las Hepatitis B, el Tétanos, la Difteria, la Malaria y la Rabia. Un verdadero cóctel vacunatorio para que los futbolistas argentinos jueguen el amistoso de noviembre en Luanda.

Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Argentina

Teniendo en cuenta que el amistoso se jugará el 14 de noviembre, y que tanto antes como después se darán entrenamientos en España, la lista de convocados se dará unos días antes. Según pudo saber BOLAVIP, en AFA apuntan a hacerla oficial el próximo miércoles 5/11.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

La comparación de otros seleccionados y sus amistosos

Uno de los principales motivos por los que hubo reclamos en las redes sociales, es que Argentina solo juega con países de menor jerarquía. Solo para dar dos ejemplos rápidos, Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez, ambos clasificados a la próxima Copa del Mundo 2026. Por otro lado, Bolivia mide fuerzas contra Japón y Corea del Sur, dos de las principales potencias del continente asiático.

DATOS CLAVE

  • El viaje a Angola exige la vacuna obligatoria contra la fiebre amarilla para los jugadores.
  • Se recomiendan hasta siete tipos distintos de vacunas a los extranjeros que visiten África.
  • El volante Giovani Lo Celso fue el primer jugador en vacunarse en España.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

