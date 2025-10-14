Las únicas 3 dudas que tendría Scaloni para armar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial de 2026

La Selección Argentina finalizará este martes su actuación en la Fecha FIFA de octubre enfrentando a Puerto Rico en un partido que se disputará en el Chase Stadium de Miami y que según anunció el propio Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post victoria ante Venezuela servirá para observar a los convocados primerizos y a aquellos otros que si bien ya han sido parte todavía tienen poca experiencia en el equipo.

Esta está llamada a ser la conducta del cuerpo técnico al menos hasta fin de año, porque para la Fecha FIFA de noviembre se espera que el DT incluso deje fuera de convocatoria a futbolistas que hace tiempo tienen asegurado su lugar en el próximo Mundial, a fin de poder incluir a más jugadores para evaluar.

Y es que aunque todavía faltan más de siete meses para la próxima Copa del Mundo, Scaloni ya tendría una amplia cantidad de cupos cubiertos en la nómina final para el certamen FIFA que se incrementaría a 26 futbolistas. Según avanzó el periodista de ESPN Diego Monroig, de hecho, solo habría tres dudas en la cabeza del entrenador.

La primera de esas incógnitas por resolver está ligada al arco del que Emiliano Martínez es dueño absoluto, donde también estaría confirmada la presencia de Gerónimo Rulli como relevo natural. En tercer cupo, deberá decidirse entre Walter Benítez y otros arqueros con los que decidiera probar, como fue el caso de Facundo Cambeses como convocado a la presente Fecha FIFA.

Salvo imprevistos, el DT tiene buena parte de la lista mundialista definida. (Getty).

Otro interrogante está relacionado a la posibilidad de seguir esperando por la óptima recuperación de Lisandro Martínez, que estaría listo para volver a finales de este mes y podría ser convocado en noviembre. De ser así, su lugar está asegurado. Pero si al defensor de Manchester United le costara recuperar el ritmo o recayera en una nueva lesión, se abriría la puerta para otro defensor. En la presente convocatoria, los llamados a probarse fueron Marcos Senesi y Lautaro Rivero.

El último de los interrogantes responde a la mitad de la cancha para sumar un volante central por fuera de los campeones del mundo, para lo que ya probó con Alan Varela, tendrá ahora la oportunidad Aníbal Moreno y también interesa Equi Fernández, especialmente tras su decisión de abandonar el fútbol árabe para recalar en Bayer Leverkusen.

¿Cómo formará Argentina ante Puerto Rico?

Bajo la premisa de seguir evaluando jugadores con poco rodaje en la Selección Argentina, algunos de los cuales alinearán desde el inicio y otros que esperarán su chance desde el banco de suplentes, Lionel Scalono podría formar ante Puerto Rico con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José Manuel López.