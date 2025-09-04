Es tendencia:
Lionel Messi confirmó que no viaja a Ecuador para la despedida de Argentina de las Eliminatorias: el motivo

El astro, después de su doblete ante Venezuela, reveló por qué razón no estará en Guayaquil para el cierre de las Eliminatorias.

Por Julián Mazzara

Messi no viaja a Ecuador.
Fue una noche muy emotiva la que vivió la Selección Argentina en la noche del Monumental, donde goleó por 3-0 a Venezuela. Un doblete de Lionel Messi, además de un tanto de Lautaro Martínez, sirvieron para que los hinchas se deleiten en el último juego por Eliminatorias que disputó el 10 en suelo nacional.

Este martes, la Albiceleste deberá medirse ante Ecuador en Guayaquil para ponerle fin a las clasificatorias para el Mundial 2026, certamen al que accedió hace algunas jornadas tras vencer a Brasil en Buenos Aires. Pero el de esta noche, fue el último juego de la Pulga.

Después de que Lionel Scaloni brindara su conferencia de prensa, el capitán argentino reveló que, junto al cuerpo técnico, llegaron a un acuerdo para que se tome un descanso y no se presente en Guayaquil. “No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar”, exclamó el entrenador nacido en Pujato.

Por la misma línea siguió Messi, quien argumentó que el motivo es por una complicación física que tuvo en Estados Unidos: “Vengo de una lesión y preferimos evitar que viaje”, enfatizó el futbolista de 38 años, que ahora buscará recomponerse para estar al 100% de cara a los compromisos que deba afrontar con Inter Miami.

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

Hasta el momento, son 194 los encuentros que disputó Lionel Messi con el seleccionado nacional: anotó 114 goles y aportó 61 asistencias. Además, ganó 4 títulos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

