Lisandro Martínez reavivó la polémica que instaló Rodrigo De Paul sobre la mejor Selección Argentina de la historia

Corría febrero del 2024 y Rodrigo De Paul soltó una frase que trajo mucha polémica interna y externa en toda la Selección Argentina. Sin pelos en la lengua, el volante que hoy se desempeña en Inter Miami comparó la Albiceleste campeona del mundo en Qatar 2022 con las de México 1986 y la del ’78, alegando que la actual era la más grande de todos los tiempos.

“Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor Selección que tuvo nuestro país”, fue la parte resumida del testimonio de RDP que generó que campeones de las Copas del Mundo del siglo XX de la Selección Argentina salieran cruce, y que se produjera, en consecuencia, una especie de disputa entre las tres generaciones del seleccionado. En las últimas horas, Lisandro Martínez reavivó dicha polémica.

En un mano a mano con el creador de contenido Ezzequiel para su cuenta de TikTok, el defensor que fue parte de todo el proceso de Lionel Scaloni, y que actualmente sueña con estar en el Mundial de este año al recuperarse de una lesión en la rodilla, dejó su veredicto con una sola palabra.

Resulta que el entrevistador le preguntó, en un verdadero o falso, si la Scaloneta era la mejor Selección Argentina de la historia de la nación. Sin titubear, el Carnicero respondió contundentemente: “Verdadero”.

En su momento, campeones del mundo como Jorge Burruchaga, Pedro Pasculli, Héctor Baley y otros tantos del 78 y 86 salieron al cruce para cuestionar aquella declaración de De Paul. Lisandro, desde su lugar de campeón de Qatar 2022, coincidió con el volante vital para el equipo de Lionel Scaloni.

La frase completa de Rodrigo De Paul que causó controversia

En febrero del 2024, Rodrigo De Paul sorprendió al aseverar que la Selección Argentina que ganó el Mundial de Qatar después de coronarse en la Finalissima ante Italia y en la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná es superior a cualquiera de otra generación.

“Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestro pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país“, sostuvo De Paul en diálogo con TyC Sports.

Lisandro Martínez no considera como máxima candidata del Mundial 2026 a la Selección Argentina

En la misma entrevista en la que el entrerriano sentenció que la Scaloneta era la mejor Selección Argentina de todos los tiempos, el influencer Ezzequiel le consultó si España es la máxima candidata a ganar la Copa del Mundo que se disputará este año. Nuevamente sin dudarlo, Lisandro se sinceró y soltó un firme “verdadero“. En marzo se verán las caras ambas selecciones en la Finalissima.

