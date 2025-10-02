Llegó a Europa hace meses, los hinchas enloquecieron con su nivel y crece su demanda en la Selección Argentina: “Muéstrenle a Scaloni”

Después de dos intentos frustrados por desembarcar en el fútbol europeo, Valentín Gómez dejó Vélez a mediados de año para incorporarse al Real Betis que conduce el chileno Manuel Pellegrini, quien apostó por él incluso sabiendo que en el pasado cercano una lesión crónica de rodilla detectada durante los exámenes médicos de rutina habían frustrado su venta al City Group. Lesión, sin embargo, que el propio jugador explicó más de una vez que nunca afectó su rendimiento futbolístico ni físico.

Ya desde sus primeros partidos de pretemporada con el equipo español, el defensor argentino había dejado buenas sensaciones entre los hinchas. Pero el inicio de la temporada oficial, que tiene a los Béticos compitiendo tanto en LaLiga como en la Europa League, no ha hecho más que corroborar que su producción sigue en ascenso, volviéndose una fija en la alineación titular y uno de los más mimados por esos aficionados tanto desde las tribunas, donde no le regatean los aplausos, como en las redes sociales, donde abundan los elogios para él.

Su último partido en el Estadio La Cartuja, donde Betis logró imponerse 2-0 como visitante de Osasuna para escalar a la sexta posición del torneo doméstico, fue una clara prueba de esa buena sintonía que se ha generado entre Valentín Gómez y los hinchas a fuerza de buenos rendimientos. La estadística que presentó 365 Scores, por ejemplo, lo presentó como el jugador más influyente de la séptima fecha de LaLiga en cuanto a las labores defensivas se refiere.

En dicho encuentro, el ex Vélez completó 14 despejes, tuvo una efectividad del 94 por ciento en los pases, posicionándose como el primer encargado de elaborar juego desde el fondo, ganó 6 de 7 duelos aéreos, realizó 3 entradas oportunas y nunca fue gambeteado. “Está creciendo cada partido el central del Betis. Partidazo”, comentó en X el periodista de El Chiringuito de Jugones Gonzalo Tortosa para acompañar esas cifras.

Las redes sociales también fueron centro de expresión para los hinchas que enloquecieron con el rendimiento del jugador de 22 años que estuvo en el radar de Boca y River en el pasado. “Valentín Gómez lleva muy poco tiempo en el Betis y ya ha jugado de pivote, de lateral izquierdo y de central. Cada partido que juega está mejor, qué buena noticia. Nos va a dar muchísimas alegrías, tiene muy buena pinta”, escribió uno de ellos.

Fueron muchos más los que se expresaron en la misma línea: “Valentín Gómez de lateral izquierdo es el nuevo Roberto Carlos. ¿De dónde ha salido este hombre?”, había escrito uno de ellos tras la función especial que le había tocado cumplir en el duelo de la sexta fecha ante Real Sociedad, que terminó con triunfo 3-1 para los de Manuel Pellegrini. “No tiene techo. Qué chef está hecho este cabrón. Valentín Gómez, un superclase argentino, donde lo pongas evoluciona. Es un Pokemón”, señaló otro más recientemente.

Demanda para la Selección Argentina

Si se tiene en cuenta que la zaga central de la Selección Argentina es un puesto que presentará escasez especialmente después del Mundial de 2026, pues el propio Nicolás Otamendi se encargó de confirmar que será su último torneo con el equipo, la opción de comenzar a dar rodaje a Valentín Gómez podría aportar nuevas soluciones a Lionel Scaloni, quien hasta el momento se ha inclinado por probar a otros futbolistas en la defensa, como Mariano Troilo, Julio Soler, Facundo Medina y Kevin Lomónaco.

“Muéstrenle a Scaloni, por favor. Valentín Gómez no puede seguir sin estar en la Selección”, escribió una hincha de Vélez tras el último partido de Valentín Gómez con Betis, que hoy mismo volverá a jugar por la segunda fecha de la Europa League visitando al Ludogorets. “Alguien me tiene que explicar qué carajo hace Balerdi en la Selección y por qué no Valentín Gómez”, manifestó otro. “Vamos Valentín Gómez afianzándose en Europa, que necesitamos que Scaloni lo lleve a la Selección”, expresó uno más.

