Scaloni no lo convoca a la Selección, estuvo a un paso de River y Manchester City y hoy es pilar en el equipo sensación de LaLiga

En la antesala de la próxima fecha FIFA, que verá a la Selección Argentina enfrentarse a Angola, el radar de Lionel Scaloni sigue siendo el foco de atención. A menos de un año para el Mundial 2026, sigue probando variantes y sacando conclusiones para definir su lista de convocados. Y dentro de la extensa lista de futbolistas que pelean por un lugar, uno de los que aún no recibió un llamado empieza a ganarse los elogios de Europa: Valentín Gómez.

A sus 22 años, el ascenso del defensor central es fulminante. El defensor central, surgido de Vélez, está viviendo un presente de ensueño en el Betis, ajeno a las frustraciones de un pasado reciente marcado por negociaciones frustradas. Llegó en el último mercado de pases a cambio de €5.5 millones (más 1.2 millones en objetivos y 10% de plusvalía para el Fortín) y no conoció lo que es el tiempo de adaptación. Lleva 13 partidos disputados y se afianzó rápidamente como pieza clave del equipo que marcha quinto en LaLiga y octavo en Europa League.

Igualmente, aquello que despierta los elogios por Gómez es nada menos que su versatilidad. Pese a emigrar al Viejo Continente por lo hecho en Liniers como zaguero central, últimamente está rindiendo con creces como lateral izquierdo, un cambio de puesto que tiene ilusionada a la afición. Incluso, fue figura en la reciente victoria 2-0 frente al Olympique de Lyon por la Europa League. Esa noche firmó una actuación impecable, con cinco recuperaciones, siete de nueve duelos ganados y sin ser regateado en todo el partido.

En redes sociales, los hinchas lo celebraron con efusividad. “Me tiene enamorado este argentino. Hoy jugando en una posición que no es la suya y de nuevo se hace un auténtico partidazo“, escribió un usuario, mientras otros lo tildan de “un escándalo de futbolista” y hasta como uno de los mayores aciertos de la ventana de transferencias.

Valentín Gómez, figura de Betis en el inicio de la temporada (Getty Images).

De las revisiones médicas frustradas a intentar consolidarse en Europa

Esta consolidación en Europa contrasta drásticamente con los altibajos de su carrera en Argentina. Vale recordar que el zaguero fue protagonista durante varios mercados de pases por negociaciones frustradas. Allí aparece la vez cuando el City Group estuvo cerca de abonar 10 millones de euros por su ficha, una operación que podría haber derivado en una cesión a River a mediados del 2024.

Sin embargo, ese traspaso se cayó de manera abrupta luego de que el defensor no superara la revisión médica. Luego, a principios de año estuvo a un paso de desembarcar en Udinese de Italia, pero el pase tampoco se concretó. Hoy, poco más de un año después de aquellos traspiés, el jugador atraviesa un presente diametralmente opuesto.

Lo cierto es que Gómez podría empezar a colarse en el radar de Scaloni para recibir lo que sería su primera citación a la Selección Mayor. Mientras tanto, el DT continúa apostando por nombres consolidados y otras promesas que también pelean por ser parte del recambio. De todas formas, con solo 22 años, todo invita a pensar que su relación con la Albiceleste puede comenzar a forjarse más allá de la próxima Copa del Mundo.

La reacción de los hinchas de Betis al nivel de Valentín Gómez

