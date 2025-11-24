Un chileno destapa la posible sorpresa de Lionel Scaloni en la lista del Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca (6 meses y algunos días). Es por eso que todo lo que hagan los jugadores a esta altura puede incidir positiva o negativamente para ser incluidos en la nómina de convocados. Y en el caso de la Selección Argentina, en España se está consolidando una seria alternativa para el lateral izquierdo.

Lionel Scaloni todavía no lo incluyó a sus convocatorias, aunque no quedan dudas de que lo debe estar observando. Mucho más, después de las palabras del chileno Manuel Pellegrini, quien resaltó el momento que está teniendo Valentín Gómez en el Real Betis en la conferencia de prensa posterior al compromiso con el Girona por LaLiga.

“Lo veo de central y de lateral. Ha demostrado que puede jugar sin problemas y lo ha hecho en Argentina. Teníamos los dos laterales izquierdos, pero Ricardo venía de jugar con su selección y Junior venía de reaparecer tras una lesión larga. Valentín volvió a responder a las expectativas y por la capacidad que tiene, no tiene problema de jugar en esas dos posiciones“, comentó el extécnico de San Lorenzo, River y Real Madrid, entre otros, luego del encuentro en el que el ex Vélez marcó su primer tanto en el conjunto bético (fue 1 a 1).

Por su parte, los medios de comunicación del país ibérico se mantuvieron en la misma línea que el estratega trasandino. ”Valentín Gómez, el último éxito de Pellegrini”, tituló el Diario AS, que además describió: ”La influencia de Valentín Gómez (22 años) en el Betis no para de crecer desde su llegada. Vino como central, pero luce ahora también en el lateral izquierdo. Es una muestra más de la confianza que le otorga Manuel Pellegrini y del poder de las decisiones de un técnico que mejora casi todo lo que toca”.

Asimismo, Estadio Deportivo, portal de la ciudad de Sevilla, catalogó a Valentín Gómez como la figura del Real Betis vs. Girona: ”Elegido de nuevo para la izquierda pese a la recuperación de Junior y Ricardo Rodríguez, comenzó con brío en ataque, prácticamente instalado en campo gironí, lo que después prolongó cuando el Betis apretó en la segunda parte. Un empuje que recibió premio con el 1-1 por medio de un potente cabezazo. Atrás, cerró su banda con solvencia. 9 puntos”.

Publicidad

Publicidad

Y en cuanto al portal ‘El Mira’, reportó: ”Qué bien remató Valentín Gómez (74′) para poner el empate en el marcador. El defensor argentino se estrenó como goleador con la camiseta verdiblanca con un cabezazo inapelable”.

ver también El complicado calendario de la Selección Argentina post Mundial 2026

ver también Nuevos comentarios sobre Lautaro Martínez en Italia que advierten a la Selección Argentina

Al Real Betis se le acerca el Derbi de Sevilla

A Valentín Gómez se le aproxima el Derbi de Sevilla. El Real Betis visitará este domingo desde las 16:15 hora española al club homónimo de la ciudad en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sin embargo, antes tendrá un compromiso internacional ante el Utrecht, este jueves 27 en el Estadio La Cartuja por la quinta jornada de la Fase de Liga de la Europa League.

En síntesis

El chileno Manuel Pellegrini destacó el nivel de Valentín Gómez en el Real Betis.

destacó el nivel de en el Real Betis. Valentín Gómez marcó su primer gol con el Betis en el empate 1-1 contra Girona por LaLiga.

marcó su con el Betis en el empate contra Girona por LaLiga. Medios en España señalan a Valentín Gómez como una alternativa sólida para el lateral izquierdo de Lionel Scaloni.

Publicidad