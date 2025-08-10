Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La mala noticia que recibieron Gio Lo Celso, Valentín Gómez y Chimy Ávila en el Real Betis

El conjunto que comanda Manuel Pellegrini sufrió una baja irremplazable.

Por Germán Carrara

Isco, compañero de Gio Lo Celso, Valentín Gómez y Chimi Ávila en Real Betis, sufrió su tercera fractura de peroné en los últimos dos años.
© Getty ImagesIsco, compañero de Gio Lo Celso, Valentín Gómez y Chimi Ávila en Real Betis, sufrió su tercera fractura de peroné en los últimos dos años.

El Real Betis de los argentinos Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Chimy Ávila sufrió una baja durísima a poco menos de una semana de su debut en LaLiga 2025/2026. Se trata de Isco, quien en el último amistoso de preparación contra el Málaga este sábado 9 de agosto en el Estadio La Rosaleda padeció la fractura de su peroné izquierdo, algo que, sin dudas, condiciona de sobremanera la planificación del entrenador Manuel Pellegrini.

Conforme a las primeras informaciones, el exfutbolista del Real Madrid precisará cerca de tres meses para recuperarse, lo que significa que no podrá jugar hasta mediados del mes de noviembre. Es decir, se perderá, por lo menos, 12 partidos del certamen local y las primeras cuatro fechas de la Fase de Liga de la Europa League.

Al respecto, el Real Betis emitió el siguiente comunicado en su sitio web oficial: “El jugador del Real Betis Balompié Isco Alarcón sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”.

Además, ante los comentarios que comenzaron a circular en la ciudad, el club bético aclaró: ”Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso”.

Dicha explicación, está aunada a las otras dos fracturas de peroné que tuvo Isco desde que arribó al Real Betis desde mediados del 2023. La primera vez estuvo desafectado durante 112 días (se ausentó en un total de 7 partidos) y la segunda fueron 3 meses (miró desde afuera 18 encuentros). Además, por un Desgarro miofascial fue baja 50 días (9 compromisos).

El estreno del Real Betis en LaLiga 2025/2026

El Real Betis debutará en LaLiga 2025/2026 el próximo lunes 18 de agosto contra el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero, en tanto que en condición de local en el Estadio Benito Villamarín hará su estreno el viernes 22 frente al Deportivo Alavés.

Publicidad
Las conclusiones de Diego Simeone con Julián Alvarez tras los amistosos de pretemporada

ver también

Las conclusiones de Diego Simeone con Julián Alvarez tras los amistosos de pretemporada

Mientras Julián Alvarez gana 6 millones en Atlético de Madrid, esto cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

ver también

Mientras Julián Alvarez gana 6 millones en Atlético de Madrid, esto cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Nuevas críticas en España a Palermo por su paso por el Real Betis
Fútbol europeo

Nuevas críticas en España a Palermo por su paso por el Real Betis

Boca y River pelearon por él, debutó en Europa y los hinchas ya lo aman: “Pinta a crack”
Fútbol europeo

Boca y River pelearon por él, debutó en Europa y los hinchas ya lo aman: “Pinta a crack”

Nardoni aparece en el radar de Real Betis, que ya se llevó a Valentín Gómez
Fútbol Argentino

Nardoni aparece en el radar de Real Betis, que ya se llevó a Valentín Gómez

River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro River
River Plate

River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo