Los 10 jugadores de la Selección Venezuela que no jugarán ante Argentina por culpa de las medidas de Donald Trump

Ya terminadas las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026, la mayor parte de las próximas Fechas FIFA serán de amistosos, y la de octubre no es la excepción. El próximo 10 de octubre, la Selección Argentina y la Selección de Venezuela se medirán en un amistoso internacional en territorio estadounidense, donde se disputará la Copa del Mundo.

Sin embargo, la vinotinto llegará diezmada al encuentro y no será por una cuestión técnica, sino legal. En el reporte de convocados que realizaron este martes, desde la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informaron que 10 jugadores no podrán disputar el amistoso por problemas de visado que les impiden viajar a Estados Unidos.

Venezuela se quedó sin chances del Mundial 2026, y Batista dejó de ser su entrenador. (Getty)

“Los siguientes futbolistas no podrán incorporarse a la convocatoria de la Fecha FIFA de octubre debido a que no cuentan actualmente con visado correspondiente”, señaló la FVF, y luego procedió a informar los diez futbolistas que iban a ser convocados pero no estarán presentes en el amistoso:

Frankarlos Benítez (Caracas FC)

Miguel Silva (UCV FC)

Marcos Maitán (Monagas SC)

Jefferson Caraballo (Monagas SC)

Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira)

Yanniel Hernández (Academia Puerto Cabello)

Adrián Palacios (Genk de Bélgica)

Delvin Alfonso (Águilas Doradas de Colombia)

Bianneider Tamayo (Unión Española de Chile)

Además, se ausentarán David Martínez del LAFC por “compromisos con su club” y Yangel Herrera, futbolista de la Real Sociedad, que sigue recuperándose de una lesión sufrida tiempo atrás.

Los convocados de Venezuela para enfrentar a Argentina

Arqueros

José Contreras (Barcelona SC)

Javier Otero (Orlando City)

Joel Graterol (América de Cali)

Cristopher Varela (Deportivo La Guaira)

Defensas

Jon Aramburu (Real Sociedad)

Ronald Hernández (Atlanta United)

Nahuel Ferraresi (Sao Paulo)

Carlos Vivas (La Equidad)

Teo Quintero (Sparta Rotterdam)

Ángel Zuzuaje (Pumas)

Viandro Raap (PSV Eindhoven)

Alessandro Milani (US Avellino 1912)

Renné Rivas (Kalba FC)

Luis Balbo (Fiorentina)

Mediocampistas

Bryant Ortega (Khorfakkan FC)

Cristian Cáseres (Toulouse FC)

Jorge Yriarte (Slask Wroclaw)

Daniel Pereira (Austin FC)

Carlos Faya (Deportivo La Guaira)

Gleiner Mendoza (Kryvbas Kryvyi)

Jesús Bueno (Philadelphia Union)

Juan Pablo Añor (Volos NPS)

Matías Lacava (Ulsan HD)

Telasco Segovia (Inter Miami)

Wikelman Carmona (New York RB)

Ender Echenique (FC Cincinnati)

Gustavo Caraballo (Orlando City)

Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv FC)

Delanteros

Jovanny Bolívar (La Equidad)

Alejandro Marqués (Estoril Praia)

Kevin Kelsy (Portland Timbers)

Jesús Ramírez (Nacional Madeira)

DT