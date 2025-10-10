Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Venezuela

Este viernes, con el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, como testigo y como escenario, la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni se encuentra frente a frente con su par de Venezuela en el marco de un nuevo amistoso internacional.

En medio de ese panorama, inicialmente, Lionel Messi fue parte de la lista de convocados diseñada por el cuerpo técnico de la Albiceleste. Sin embargo, con el correr de los días, la presencia de La Pulga, al menos en el encuentro ante la Vinotinto, empezó a ponerse en duda.

Inclusive, en las últimas horas, el astro surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario y con pasado tanto en Barcelona como en Paris Saint-Germain abandonó la concentración de la Selección Argentina y quedó liberado del partido contra Venezuela.

Lionel Messi, también abocado a Inter Miami. (Foto: Getty)

El motivo de la ausencia de Messi en Argentina vs. Venezuela

Messi viene de jugar nada más ni nada menos que siete partidos en las últimas tres semanas. Además, este sábado, Inter Miami debe afrontar un partido clave frente a Atlanta United por la última fecha de la presente temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Los dirigidos por Javier Mascherano necesitan imperiosamente una victoria para continuar con chances de conquistar el Supporter’s Shield al mejor equipo de la temporada regular, mismo que logró en la temporada pasada y le permitió clasificar al Mundial de Clubes, a pesar de no terminar siendo el campeón de la liga en los Playoffs.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Selección Argentina vs. Selección Venezuela – viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium

Selección Argentina vs. Selección Puerto Rico – martes 14 de octubre, horario a confirmar, en el Chase Stadium

