¿Juega Lionel Messi el amistoso de la Selección Argentina vs. Venezuela?

Tras culminar en el primer puesto su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Argentina de Lionel Scaloni programó dos compromisos amistosos preparatorios para lo que viene. El primero contra el combinado de Venezuela y el segundo de ellos ante Puerto Rico.

En medio de ese panorama, comenzaron a tejerse serias dudas sobre la presencia del mismísimo Lionel Messi en estos encuentros. Fundamentalmente el primero de los mencionados, el cual se llevará a cabo este viernes 10 de octubre, desde las 21 horas de la República Argentina, contra la Vinotinto con la ciudad de Miami como testigo.

Lo cierto es que el astro de 38 años de edad viene de jugar nada más ni nada menos que siete partidos en las últimas tres semanas, por lo que, en las próximas horas, se tomará una determinación definitiva sobre si estará presente en los dos partidos amistosos de la Selección Argentina, en solamente uno de ellos o en ninguno.

Una posibilidad concreta es que el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, se ausente en el duelo de este viernes contra Venezuela y esté a disposición de Javier Mascherano para la última fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, cuando, el próximo sábado, Inter Miami se encuentre frente a frente con Atlanta United.

En ese sentido, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain podría sumar minutos contra el modesto seleccionado de Puerto Rico, aunque sea ingresando desde el banco de los suplentes. De todos modos, habrá que esperar para conocer la postura definitiva.

Lionel Messi también está comprometido con Inter Miami. (Foto: Getty)

Cambio de día para Argentina vs. Puerto Rico

El duelo contra el combinado centroamericano estaba programado para el lunes 13 de octubre por la noche, en Chicago, pero finalmente no se disputará ni ese día, ni se jugará en esa ciudad, sino que se postergó para el martes 14 en Miami.

Según lo informado por el periodista Gastón Edul, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante el seleccionado de Puerto Rico el martes 14 de octubre, con horario a confirmar (se estima que entre las 20 y 21 horas de Argentina) y se disputará en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Selección Argentina vs. Selección Venezuela – viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium

Selección Argentina vs. Selección Puerto Rico – martes 14 de octubre, horario a confirmar, en el Chase Stadium

