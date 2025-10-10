Dónde ver el amistoso entre Argentina y Venezuela: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, fue el escenario designado para el desarrollo de un nuevo amistoso FIFA internacional entre los seleccionados de Argentina y Venezuela. Un partido muy prometedor, con otra presentación del último campeón del mundo.

Por un lado, los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni, sin la presencia de Lionel Messi y después de haber culminado las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en la primera colocación, quieren seguir probando y ultimando todos los detalles.

Por el otro, la Vinotinto, todavía con el sabor profundamente amargo de haberse quedado sin la posibilidad de dar el presente en su primera Copa del Mundo en la última fecha y contra Colombia, busca dar el gran golpe sobre la mesa ante un peso pesado del continente y del planeta.

El último antecedente entre Argentina y Venezuela. (Foto: Getty)

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El amistoso entre la Albiceleste y la Vinotinto tendrá su puntapié inicial a las 21 horas de la República Argentina. Al mismo tiempo, dicho comienzo será a las 20, hora local. Por otra parte, en el territorio venezolano se podrá seguir desde las 19 horas.

En cuanto a la televisación de este encuentro entre Argentina y Venezuela, hay que decir que, en el territorio nacional, habrá una opción por aire y otra por cable. La primera de ellas tiene que ver con Telefé, mientras que la segunda con TyC Sports.

