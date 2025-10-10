Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Dónde ver el amistoso entre Argentina y Venezuela: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para no perderse absolutamente nada del encuentro entre la Albiceleste y la Vinotinto.

Por Gabriel Casazza

Argentina y Venezuela, frente a frente.
© Getty ImagesArgentina y Venezuela, frente a frente.

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, fue el escenario designado para el desarrollo de un nuevo amistoso FIFA internacional entre los seleccionados de Argentina y Venezuela. Un partido muy prometedor, con otra presentación del último campeón del mundo.

Por un lado, los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni, sin la presencia de Lionel Messi y después de haber culminado las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en la primera colocación, quieren seguir probando y ultimando todos los detalles.

Por el otro, la Vinotinto, todavía con el sabor profundamente amargo de haberse quedado sin la posibilidad de dar el presente en su primera Copa del Mundo en la última fecha y contra Colombia, busca dar el gran golpe sobre la mesa ante un peso pesado del continente y del planeta.

El último antecedente entre Argentina y Venezuela. (Foto: Getty)

El último antecedente entre Argentina y Venezuela. (Foto: Getty)

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El amistoso entre la Albiceleste y la Vinotinto tendrá su puntapié inicial a las 21 horas de la República Argentina. Al mismo tiempo, dicho comienzo será a las 20, hora local. Por otra parte, en el territorio venezolano se podrá seguir desde las 19 horas.

En cuanto a la televisación de este encuentro entre Argentina y Venezuela, hay que decir que, en el territorio nacional, habrá una opción por aire y otra por cable. La primera de ellas tiene que ver con Telefé, mientras que la segunda con TyC Sports.

Publicidad
Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026

ver también

Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026

Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Venezuela

ver también

Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Venezuela

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Venezuela
Selección Argentina

Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Venezuela

Ignoró a Alemania: los cuatro candidatos de Alexis Mac Allister para ganar el Mundial 2026
Mundial 2026

Ignoró a Alemania: los cuatro candidatos de Alexis Mac Allister para ganar el Mundial 2026

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid
Selección Argentina

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid

El Pulpo González emocionó a todos dedicándole su gol en San Martín de San Juan vs. San Lorenzo a Russo: “Para vos, Miguel”
Fútbol Argentino

El Pulpo González emocionó a todos dedicándole su gol en San Martín de San Juan vs. San Lorenzo a Russo: “Para vos, Miguel”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo