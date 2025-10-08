Se supo por qué Lionel Scaloni no convoca a Matías Soulé a la Selección Argentina

El presente de Matías Soulé generó un clamor -en redes sociales- poco antes visto para que un jugador sea convocado por la Selección Argentina. El delantero de 22 años es titular en la Roma de Gian Piero Gasperini, en donde ya suma en lo que va de la temporada 8 partidos como titular (todos los que jugó la Loba, 6 por la Serie A y 2 por la Europa League), con los que registró 3 goles y 2 asistencias.

Estos números, destacables por cierto, lo expusieron naturalmente como una propuesta interesante para la búsqueda que visiblemente está haciendo Lionel Scaloni de nuevas variantes ofensivas para el combinado nacional, que en tan solo 8 meses hará su defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Y si bien se sabe que el cuerpo técnico de la Selección Argentina lo tiene en el radar (y no descartan citarlo próximamente, como puede ser en la fecha FIFA de noviembre), hoy ven que Matías Soulé está tapado por dos de las principales joyas albiceleste que brillan en el Viejo Continente. Uno es Franco Mastantuono del Real Madrid y el otro es Nico Paz del Como 1907.

Claro, lamentablemente no hay espacio para todos. Incluso, Lionel Scaloni es uno de los entrenadores que desean que la lista de convocados para la Copa Mundial 2026 sea de 30 y no de 26. Pero lo cierto es que el oriundo de Azul viene siendo titular como extremo derecho con Xabi Alonso, mientras que el nacido en Santa Cruz de Tenerife es la pieza principal del esquema de Cesc Fábregas en su rol como enganche, las dos posiciones en las que mayormente se proyecta el marplatense en el conjunto de la capital italiana.

Asimismo, también por el sector derecho, el técnico albiceleste experimentó con Giuliano Simeone, que en el Atlético de Madrid la viene rompiendo como volante (y casualmente también a veces hace de extremo) y ya tiene prácticamente emitido su pasaje para Norteamérica.

Y en esa dirección, respecto a los cupos para los delanteros, Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, claramente tienen sus plazas aseguradas, en tanto que a José Manuel López le están dando la chance de que demuestre y se suba al avión como una alternativa más para la tarea de centrodelantero.

La advertencia de Martín Guastadisegno, representante de Matías Soulé

Martín Guastadisegno, representante de Matías Soulé, envió un mensaje claro al cuerpo técnico de la Selección Argentina en una conversación que mantuvo con el periódico italiano Corriere dello Sport. ”Está trabajando mucho para la Selección, es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad”.

Pero eso no es todo, el empresario advirtió que de no haber señales desde la AFA, tendrá que optar por la propuesta que ya tiene sobre la mesa por parte de la federación italiana: ”Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado por la Selección de Italia”.

