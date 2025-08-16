Tras la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, Ángel Di María le hizo un pedido a Scaloni para la Selección: “Tiene un potencial increíble”

Franco Mastantuono ya fue presentado como nuevo jugador de Real Madrid, luego de haber cumplido la mayoría de edad este jueves. En ese contexto, Ángel Di María se refirió al talentoso juvenil sobre el prometedor futuro que tiene por delante y que ya empezó a demostrar, a tal punto que debutó en la Selección Argentina con solamente 17 años antes de emigrar hacia Europa.

Lo cierto es que el campeón del mundo que actualmente representa a Rosario Central tras su regreso al fútbol argentino, hizo hincapié en el surgido de las divisiones inferiores de River que ya dio el salto hacia el Viejo Continente. No solo sino que también se encargó de dejarle un mensaje a Lionel Scaloni con vistas hacia las próximas convocatorias en el combinado nacional.

En una entrevista exclusiva con La Nación, Fideo no dudó en resaltar las cualidades técnicas del oriundo de Azul que sorprendió a todos desde su irrupción en Primera División. Sin dudar ni un segundo sobre su opinión al respecto, el autor de goles más que importantes con Argentina fue muy contundente y manifestó: “Tiene un potencial increíble”.

Franco Mastantuono durante su debut con la Selección Argentina ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Di María amplió su discurso. “Los que ya estaban siguen sintiendo como el primer día y, además, están todos los chicos que vienen de abajo, como Mastantuono que es uno de ellos, que está demostrando que puede estar a la altura”, expresó el crack rosarino sobre el joven habilidoso que ya pertenece al conjunto merengue.

Sobre la reciente llegada de la joya al gigante español, Angelito mencionó: “Esperemos que le vaya muy bien, sería muy lindo que otro argentino nos represente muy bien, que pueda ganar títulos y seguir creciendo. Ojalá que le vaya muy bien, la ciudad es espectacular y se va a adaptar muy fácil. Jugar en el Real Madrid es algo único y tiene que aprovecharlo muchísimo”.

De esta manera, Di María tuvo buenos deseos para los próximos pasos de la carrera del bonaerense que atraviesa su primera experiencia en la elite europea. Pero también aprovechó para dejarle un mensaje encriptado al director técnico de la Selección Argentina, que ya lo citó y hasta lo hizo sumar minutos de juego durante la última fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas.

La ilusión de Di María con la Selección Argentina

Tras dejar el seleccionado albiceleste luego de la conquista de la Copa América 2024, Fideo sigue de cerca las actuaciones de sus ex compañeros. En ese sentido, reveló que está ilusionado para la próxima Copa del Mundo. “Ahora, que estoy de este lado, realmente veo lo mismo que ve la gente, y entonces me entusiasmo todavía más para el Mundial que viene”, confesó.

