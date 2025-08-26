El jugador de la Selección Argentina que se molestó por el gol de Di María en el clásico de Rosario: “No me gustó nada”

Rosario Central se quedó con el clásico de la ciudad luego de un tremendo gol de tiro libre que anotó Ángel Di María, quien disputó su primer partido ante Newell’s después de su extenso paso por Europa y lo que fueron todos los títulos con la camiseta de la Selección Argentina.

Fideo volvió a su tierra para hacer historia. De a poco, lo va logrando. Aunque a muchos no les guste. Las críticas están a la vuelta de la esquina, como en toda la historia del fútbol a nivel mundial. Y ahora quien se refirió a lo que realizó el ex Real Madrid fue Enzo Barrenechea, quien actualmente está en Benfica.

El mediocampista nacido en Villa María, provincia de Córdoba, realizó inferiores en la Lepra y declaró públicamente que es hincha del club. Si bien no llegó a jugar con el zurdo de 37 años en el cuadro portugués, sí compartieron algunos entrenamientos en el seleccionado nacional.

En la antesala a lo que será el cotejo frente a Fenerbahçe, por la revancha de los Playoffs para ingresar a la Champions League, Barrenechea fue consultado en conferencia de prensa por lo que le había generado el tiro libre de Di María. A lo que respondió con total sinceridad: “La verdad que no me gustó nada, lo hizo contra mi equipo”, exclamó.

“Después del partido del otro día lo estuvimos mirando ahí en el vestuario (al clásico rosarino) y estaba un poquito decaído, pero esto sigue”, enfatizó sobre lo que ocurrió luego del cruce que tuvieron ante Tondela, el último sábado, donde golearon por 3-0 en el Estádio da Luz por la segunda fecha de la Primeira Liga.

Enzo Barrenechea, futbolista de Benfica.

¿Cómo llegó Enzo Barrenechea a Benfica?

Aston Villa no iba a tener en cuenta a Enzo Barrenechea, quien emigró a préstamo hacia Benfica. La operación se dio por un año con un cargo por tres millones de euros, además de que se colocó una cláusula de compra por 12 millones de la misma moneda, la cual se activará al final de la temporada, en junio de 2026.

