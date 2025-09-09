Los mejores memes de la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias

En el Estadio Monumental de Guayaquil, la Selección Argentina cayó por la mínima ante su par de Ecuador en el marco de la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL. En redes sociales, los hinchas distendidos por la poca importancia de los puntos en juego, acompañaron la jornada con los habituales memes.

Sin Lionel Messi, liberado para este segundo compromiso de la ventana, los campeones del mundo cerraban su participación en el clasificatorio con la tranquilidad de ya contar con el boleto a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador, por su parte, también estaba adentro.

En la primera parte, Nicolás Otamendi, capitán en este encuentro, bajó a Enner Valencia cuando se iba mano a mano ante Emiliano Martínez y vio la tarjeta roja. Así, el de Benfica se perderá el debut del Mundial y generó una ola de reacciones y memes en las redes sociales.

Para redondear una floja primera mitad, Nicolás Tagliafico le cometió penal a Ángelo Preciado a pocos minutos del descanso. El propio Valencia cambió la chance por gol con un remate al medio para dejar sin chances al arquero de Aston Villa.

