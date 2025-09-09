Es tendencia:
logotipo del encabezado
ELIMINATORIAS CONMEBOL

Los mejores memes de la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias

La Albiceleste cerró su participación en el clasificatorio con caída en un partido repleto de condimentos.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Ecuador vs. Argentina.
© Capturas XLos mejores memes de Ecuador vs. Argentina.

En el Estadio Monumental de Guayaquil, la Selección Argentina cayó por la mínima ante su par de Ecuador en el marco de la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL. En redes sociales, los hinchas distendidos por la poca importancia de los puntos en juego, acompañaron la jornada con los habituales memes.

Sin Lionel Messi, liberado para este segundo compromiso de la ventana, los campeones del mundo cerraban su participación en el clasificatorio con la tranquilidad de ya contar con el boleto a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador, por su parte, también estaba adentro.

En la primera parte, Nicolás Otamendi, capitán en este encuentro, bajó a Enner Valencia cuando se iba mano a mano ante Emiliano Martínez y vio la tarjeta roja. Así, el de Benfica se perderá el debut del Mundial y generó una ola de reacciones y memes en las redes sociales.

Para redondear una floja primera mitad, Nicolás Tagliafico le cometió penal a Ángelo Preciado a pocos minutos del descanso. El propio Valencia cambió la chance por gol con un remate al medio para dejar sin chances al arquero de Aston Villa.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Con críticas a Alpine y Colapinto en el puesto 17, los memes de del GP de Italia
FÓRMULA 1

Con críticas a Alpine y Colapinto en el puesto 17, los memes de del GP de Italia

Con Cavani como apuntado, los mejores memes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia
Fútbol Argentino

Con Cavani como apuntado, los mejores memes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia

Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores

Los hinchas de Olympique du Marseille criticaron a Balerdi por su actuación ante Ecuador: "Maldita sea"
Selección Argentina

Los hinchas de Olympique du Marseille criticaron a Balerdi por su actuación ante Ecuador: "Maldita sea"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo