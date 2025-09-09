Es tendencia:
Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas: hora, canal y posibles formaciones

En el Estadio Monumental Banco Pichincha, la Tri y la Albiceleste cierran su participación en las Eliminatorias.

La posible formación de Ecuador

Los locales saldrían a la cancha con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia.

La posible formación de Argentina

Los de Scaloni saldrían a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Así llega Ecuador a este partido

La Tri, por su parte viene de empatar 0 a 0 contra Paraguay como visitante. En las Eliminatorias tiene 26 puntos y aseguró su clasificación al Mundial hace dos fechas.

Así llega Argentina a este partido

La Albiceleste viene de vencer 3 a 0 como local a Venezuela en el Más Monumental y llega a este duelo con el primer puesto asegurado en estas Eliminatorias.

Por Marco D'arcangelo

Ecuador y Argentina cierran su participación en las Eliminatorias.
© GettyEcuador y Argentina cierran su participación en las Eliminatorias.

En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, la Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas visitando a la Selección de Ecuador, que logró la clasificación al Mundial. El encuentro comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Wilmar Roldán y podrá verse en vivo a través de TyC Sports y Telefe.

