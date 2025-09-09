Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste viene de vencer 3 a 0 como local a Venezuela en el Más Monumental y llega a este duelo con el primer puesto asegurado en estas Eliminatorias.

La Tri, por su parte viene de empatar 0 a 0 contra Paraguay como visitante. En las Eliminatorias tiene 26 puntos y aseguró su clasificación al Mundial hace dos fechas.

En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, la Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas visitando a la Selección de Ecuador, que logró la clasificación al Mundial. El encuentro comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Wilmar Roldán y podrá verse en vivo a través de TyC Sports y Telefe.