El partido del próximo 13 de octubre lleva cocinándose tres años y medio. En abril del 2022, meses antes de la consagración en Qatar 2022, comenzó el sueño -y la negociación- para que Argentina y Puerto Rico se cruzaran en algún momento, como parte de la estrategia de crecimiento que viene planteando su Federación. El momento llegó con Argentina campeón y ya clasificado a la próxima Copa, pero el tiempo transcurrido y lo que pasó en el medio solo aumentó la expectativa para lo que llaman un “partido histórico”.

Es que en la historia del fútbol boricua solo figura un amistoso de este calibre: fue en el 2012 y ante la España de Vicente del Bosque con figuras como Iniesta, Busquets, Sergio Ramos, entre otros. Otra vez enfrentarán al campeón vigente, aunque con el agregado de tener a Lionel Messi en su convocatoria: el 10 es la imagen de cada gráfica promocionando al partido que se jugarán en el Soldier Field de Chicago. Esperan una gran cantidad de público por la cantidad de portorriqueños viviendo en Estados Unidos.

De hecho, gran parte del equipo juega en el mismo país donde será el amistoso. Varios en la liga universitaria (la NCAA), otros en la MLS Next Pro y también en la USL (la Segunda, detrás de la MLS). Claro que también son varios los que están en el fútbol local, la Liga Puerto Rico Pro, que está viviendo su primera temporada como profesional. Está conformada por apenas 10 equipos, uno de ellos fundado en febrero de este año…

Algunos estadios de la liga tienen una capacidad cercana a las 20.000 personas, pero también hay algunos de 1000. La transmisión del torneo se realiza por streaming y no por TV local. Y, de hecho, la Federación acaba de inaugurar su edificio propio, en San Juan de Puerto Rico. Un hecho histórico y un paso para el crecimiento del fútbol local. Que recién está comenzando

Un DT “interino”

Pese a que el partido se comenzó a gestionar hace tiempo y fue confirmado hace un mes, Puerto Rico llega al amistoso sin técnico oficial. Si bien Iván Rivera, presidente de la Federación, aseguró que el inglés Charlie Trout será quien se siente en el banco, los resultados obtenidos en los últimos partidos hicieron que los dirigentes comenzaran a entrevistar a otros técnicos. En enero del 2026 se anunciará quién será el que se quede con el cargo.

“Mucho antes de firmar el acuerdo del partido, tuvimos entrevistas con hasta ocho entrenadores de diferentes perfiles. De ahí, esperamos hacer dos entrevistas más hasta llegar a diez candidatos para luego pasar el filtro”, había explicado el dirigente. “Tenemos que conseguir un coach ganador y digo ganador de lugares importantes”.

Ausencia de peso

Para promocionar el partido, las autoridades eligieron a sus jugadores más representativos y quienes juegan en el fútbol europeo. Uno es Leandro Antonetti, Estrela da Amadora, de la Primeira Liga de Portugal, también Ignacio Antonetti, de Burgos de la Segunda de España. Pero principalmente Jeremy de León, exjugador del Real Madrid y hoy en el Hércules FC.

Pero el delantero no podrá estar en el partido: sufrió una microrrotura en el isquiotibial de la pierna derecha en el entrenamiento del jueves y deberá permanecer entre dos y tres semanas de baja, por lo que estará ausente en el amistoso ante Argentina. Una baja más que sensible para el equipo boricua.

Estilo Puerto Rico

Pese a tener muchos jugadores en las ligas norteamericanas, el estilo de juego es mucho más latino, de buena técnica, dotados y talentosos. Pero también muy jóvenes y que están en pleno crecimiento. Puerto Rico nunca jugó un Mundial y aspiran a que en el 2030 sea quizás el año de tener ese ansiado debut. Si bien en la última Eliminatoria le fue bastante bien, aún es un sueño a cumplir.

El objetivo de la Federación, desde la profesionalización de la Liga y la búsqueda de este amistoso, es que el pueblo boricua, fanático de otros deportes como el beisbol o el básquet, comience a ver el fútbol como un deporte de importancia, de valor. Por eso también realizó un acuerdo nada menos que con Daddy Yankee, con el objetivo de que comiencen a ver el fútbol con otros ojos.

“Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte”, expresó el presidente de FPF, Iván Rivera. El inicio de sus acciones será justamente en el partido con Argentina.

No es el único cantante que comenzará a alentar el fútbol de su país: también se firmó un convenio con Rauw Alejandro.