Papu Gómez no tuvo filtro y apuntó contra sus ex compañeros por desaparecer tras la sanción por doping: “Quedé sorprendido”

La ingesta de un medicamento para la tos que habitualmente utilizaba uno de sus hijos, le causó muchísimos problemas. Todo ocurrió luego de la obtención del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Allí, la vida del Papu Gómez cambió para siempre.

En 2023 fue sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje, y mientras transita los últimos meses de inactividad, se prepara para volver a jugar como profesional. Pero después de revelar detalles de Lionel Scaloni, el futbolista de 37 años hizo una mención a lo que transitó en el último tiempo.

Después de ganar el campeonato mundial en Medio Oriente, se terminó su ciclo en la Albiceleste. “Quedé sorprendido con mucha gente que desapareció”, dijo respecto a quienes estuvieron y quienes se ‘borraron’ de su día a día tras su salida del seleccionado, como así también luego de dar positivo de terbutalina.

“Cuando las cosas van bien están todos y cuando las cosas no están bien, no está nadie. Hay de todo. Cada uno hace lo que puede y reacciona a ciertas cosas como puede”, declaró el ex Arsenal de Sarandí en diálogo con el podcast De Visitante. En medio de los rumores de una pelea con sus ex compañeros, Leandro Paredes desmintió todo: “No pasó nada”, exclamó el ahora volante de Boca.

Papu Gómez, campeón del mundo en Qatar 2022. (Getty Images)

Además de cuestionar a los futbolistas, apuntó contra las autoridades por el tiempo de su sanción: “Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan seis meses. Yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo me comí 2 años. ¿A quién le entra en la cabeza?”, indicó. Y agregó que “los primeros meses fueron duros porque no entendía porqué me pasaba a mí, porqué justo en mi mejor momento. Era el más top de mi carrera después de haber ganando un Mundial. Nunca me había pasado algo así en mi carrera y decís: ‘¿Por qué?’. La vida a veces te da estos golpes y sorpresas“.

Publicidad

Publicidad

Respecto a cómo logró salir adelante luego de la dura sanción, reveló: “Me la comí y acá estoy, peleándola. Sí tuve mucha bronca y mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido, apagaba la televisión. Para mí el fútbol había muerto y las redes sociales, nada. Me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando, trabajando y trabajando pude liberarme”.

Cómo fue la sanción por doping del ‘Papu’ Gómez

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al ex futbolista de San Lorenzo tras haber consumido una sustancia prohibida llamada terbutalina, en lo que definió como un acto de “negligencia grave”.

El campeón del mundo con la Selección Argentina estará habilitado a volver a jugar de manera oficial desde el 20 de octubre. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Según contó el ‘Papu’, accedió a dicho componente luego de ingerir un jarabe que era de su hijo menor. No obstante, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte no consideró válidos los argumentos del futbolista para quitarle la sanción.

ver también Papu Gómez, Saviola y otros dos futbolistas argentinos involucrados en una estafa de criptomonedas