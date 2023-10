Lautaro Martínez todavía no puede reconciliarse con el gol en la Selección Argentina. El Toro no puede convertir desde septiembre del año pasado con la Albiceleste, algo que contrasta con su inmejorable presente en el Inter. En este contexto, muchos se sorprendieron con una reciente decisión que tomó en sus redes sociales.

Varios usuarios fueron al Instagram del ex-Racing para dejarle algún mensaje y se dieron cuenta que limitó los comentarios. Solo las personas seguidas por el jugador pueden responderle los posteos en esa red social, algo que llama la atención pero no tiene nada que ver con lo futbolístico.

La determinación la tomó un par de horas antes del encuentro de Eliminatorias y está vinculada a la disputa legal que tiene con la familia Lizzola-Lembo, que demandó a él y a su pareja Agustina Gandolfo por “despido ilegítimo” de Milagros, niñera de su hija, quien hace unos meses falleció por una enfermedad terminal.

La situación judicial de Lautaro Martínez y su esposa

Milagros Lizzola, oriunda de Mendoza, formaba parte de una familia amiga de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro. Ella se desempeñó como niñera de Nina, primera hija del futbolista y su pareja, y falleció a principios de este año.

Ella había sido despedida en julio del 2022, un par de meses antes de perder la batalla contra el cáncer. Después de eso, su familia demandó a Martínez y Gandolfo por “despido ilegítimo” debido a que la echaron una vez conocido su diagnóstico.

Según informó el periodista italiano Daniele Mari, la justicia laboral de Milán los obliga a pagarle a la familia “una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”.

El fuerte descargo de Lautaro Martínez en su cuenta de Instagram

Antes de darse a conocer los detalles de la sentencia, el jugador se había pronunciado muy enojado en Instagram: “Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió.

Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas cuando el hospital estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo.

Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal. No podía ir de otra forma.

Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo… ¿Sacan esto para intentar ensuciarnos?

¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola-Lembo. A TRABAJAR!!”.

Ante la enorme repercusión del caso en Italia, el futbolista limitó los comentarios de todas sus publicaciones.