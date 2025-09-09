Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Di María: “A Scaloni tendríamos que hacerle un contrato de por vida en la Selección Argentina”

El entrenador recibió el respaldo de Fideo en el medio de las especulaciones sobre su continuidad post Mundial 2026. El DT aseguró que su foco "está en otra cosa".

Por Joaquín Alis

"A Scaloni tendríamos que hacerle un contrato de por vida en la Selección Argentina"
© Getty Images"A Scaloni tendríamos que hacerle un contrato de por vida en la Selección Argentina"

El futuro de Lionel Scaloni luego del Mundial 2026 es una incógnita. El entrenador de la Selección Argentina no descartó seguir al frente de la Albiceleste luego de la Copa del Mundo, para hacerse cargo de la era post-Messi pensando en 2030. En ese contexto, Ángel Di María hizo una contundente propuesta sobre la renovación del DT.

Tendríamos que hacerle un contrato de por vida“, expresó Fideo en diálogo con TyC Sports y argumentó: “Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, los jugadores que va sacando… Como Thiago Almada de la MLS… Hoy es titular, la rompe en cada partido… No es solo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo”.

Es alguien que quiero mucho. Se lo merece. Hizo todo para que hoy la Selección esté donde esté. Se merece seguir muchísimos años más“, reconoció el jugador de Rosario Central, que decidió retirarse de la Albiceleste luego de la Copa América 2024.

Qué dijo Scaloni sobre su renovación

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Ecuador, el entrenador fue claro acerca de su continuidad: “Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar más allá. Me parece que no corresponde porque te desenfoca de lo que hay. Estamos enfocados en el partido de mañana y en los amistosos”.

“Pensar en lo que va a venir más allá no creo que sea oportuno ahora. Acá estoy bien y ya veremos qué pasa”, expresó el técnico y agregó: “Tengo la mejor relación con el presidente y si me tengo que sentar a hablar, lo haré sin ningún problema. Tener charlas informales me parece que no está mal, estaría bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa hoy”.

El análisis de Scaloni sobre sus 7 años como entrenador

El DT también se refirió al séptimo aniversario desde su debut como entrenador de la Selección. “Al Scaloni de 2018 le diría que hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día, que era el sentido de pertenencia y jugar con esta camiseta sin obligación, con el respeto al compañero y a todo el mundo, que sepan que son jugadores de fútbol, no más que eso“, tiró.

Publicidad

Siguiendo por la misma línea, soltó: “Esa fue una de las cosas que nos planteamos al momento de venir y se ha cumplido más allá de ganar. Si no se hubiera ganado no se estaría hablando de todo esto, pero el objetivo marcado fue cumplido por los jugadores y la gente que rodea a la Selección. Jugar al fútbol ya lo saben”.

Ángel Di María no dudó y eligió al mejor jugador de todos los tiempos: “No creo que haya otro que pueda superarlo”

ver también

Ángel Di María no dudó y eligió al mejor jugador de todos los tiempos: “No creo que haya otro que pueda superarlo”

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?

ver también

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador

El delantero que brilla en Europa y quiere volver a tener lugar en la Selección Argentina: "Cuando no está, uno se enoja"
Selección Argentina

El delantero que brilla en Europa y quiere volver a tener lugar en la Selección Argentina: "Cuando no está, uno se enoja"

Scaloni destacó a un referente clave de la Selección Argentina que no es Messi: “Importantísimo”
Selección Argentina

Scaloni destacó a un referente clave de la Selección Argentina que no es Messi: “Importantísimo”

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"
Fútbol europeo

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo