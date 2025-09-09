"A Scaloni tendríamos que hacerle un contrato de por vida en la Selección Argentina"

El futuro de Lionel Scaloni luego del Mundial 2026 es una incógnita. El entrenador de la Selección Argentina no descartó seguir al frente de la Albiceleste luego de la Copa del Mundo, para hacerse cargo de la era post-Messi pensando en 2030. En ese contexto, Ángel Di María hizo una contundente propuesta sobre la renovación del DT.

“Tendríamos que hacerle un contrato de por vida“, expresó Fideo en diálogo con TyC Sports y argumentó: “Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, los jugadores que va sacando… Como Thiago Almada de la MLS… Hoy es titular, la rompe en cada partido… No es solo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo”.

“Es alguien que quiero mucho. Se lo merece. Hizo todo para que hoy la Selección esté donde esté. Se merece seguir muchísimos años más“, reconoció el jugador de Rosario Central, que decidió retirarse de la Albiceleste luego de la Copa América 2024.

Qué dijo Scaloni sobre su renovación

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Ecuador, el entrenador fue claro acerca de su continuidad: “Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar más allá. Me parece que no corresponde porque te desenfoca de lo que hay. Estamos enfocados en el partido de mañana y en los amistosos”.

“Pensar en lo que va a venir más allá no creo que sea oportuno ahora. Acá estoy bien y ya veremos qué pasa”, expresó el técnico y agregó: “Tengo la mejor relación con el presidente y si me tengo que sentar a hablar, lo haré sin ningún problema. Tener charlas informales me parece que no está mal, estaría bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa hoy”.

El análisis de Scaloni sobre sus 7 años como entrenador

El DT también se refirió al séptimo aniversario desde su debut como entrenador de la Selección. “Al Scaloni de 2018 le diría que hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día, que era el sentido de pertenencia y jugar con esta camiseta sin obligación, con el respeto al compañero y a todo el mundo, que sepan que son jugadores de fútbol, no más que eso“, tiró.

Siguiendo por la misma línea, soltó: “Esa fue una de las cosas que nos planteamos al momento de venir y se ha cumplido más allá de ganar. Si no se hubiera ganado no se estaría hablando de todo esto, pero el objetivo marcado fue cumplido por los jugadores y la gente que rodea a la Selección. Jugar al fútbol ya lo saben”.

