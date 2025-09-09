Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Qué resultado necesita Argentina para no perder el primer puesto del ranking FIFA con España

El equipo de Lionel Scaloni deberá sacar un buen resultado en Ecuador para no bajar del ranking que lidera hace más de dos años.

Por Marco D'arcangelo

La Selección Argentina en la victoria ante Venezuela.
© GettyLa Selección Argentina en la victoria ante Venezuela.

Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina visita a la Selección de Ecuador para cerrar su participación en el certamen, en el que no solo se aseguró la clasificación anticipada al Mundial, sino que también el primer puesto de la competencia.

A pesar de no tener la obligación de ganar ya que cumplió sus objetivos, este partido tiene un condimento extra para el equipo comandado por Lionel Scaloni, debido a que un mal resultado lo sacaría del primer puesto del ranking FIFA, que quedaría a manos de la Selección de España.  

Con la victoria 6 a 0 ante la Selección de Turquía, la Roja comandada por Luis De La Fuente le metió presión a la Albiceleste en la puja por llegar al certamen que se jugará en suelo norteamericano como líder del Ranking FIFA.

Para que esto no suceda, la Selección Argentina está obligada a ganarle a Ecuador en Guayaquil, ya que cualquier otro resultado lo bajará al segundo puesto de este ranking y perderá el lugar que mantiene desde abril de 2023, que lo mantiene como la quinta selección con más tiempo en esta posición. 

España y Francia pueden pasar al frente en el ranking FIFA con sus partidos en octubre y noviembre

El verdadero riesgo se encuentra en octubre y noviembre, puesto que la FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos. Por cada encuentro ganado de un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo la entidad lo registra con 25 puntos, mientras que una victoria en una exhibición equivale a 10.

Por lo tanto, España, en sus próximos partidos (dos contra Georgia, uno con Turquía y otro contra Bulgaria), podrá sumar hasta 100 puntos más en lo que falta de las Eliminatorias UEFA. Mientras que Argentina, con sus duelos en octubre frente a Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago y sus compromisos de noviembre en Angola e India, apenas podría acumular 40 unidades en lo que resta del 2025.

Publicidad

Lo mismo pasa con Francia (tercero en el ranking FIFA), que viene de vencer 2 a 0 a Ucrania, en horas puede hacer una nueva cosecha en su encuentro con Islandia, además de las cuatro jornadas que le quedan: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.

El top10 del ranking FIFA

  1. Argentina
  2. España
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
Ante Ecuador, los jugadores de la Selección Argentina podrían quedar afuera del debut mundialista

ver también

Ante Ecuador, los jugadores de la Selección Argentina podrían quedar afuera del debut mundialista

Se supo: Scaloni eligió al jugador que usará la camiseta número 10 de Messi en la visita de Argentina a Ecuador

ver también

Se supo: Scaloni eligió al jugador que usará la camiseta número 10 de Messi en la visita de Argentina a Ecuador

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"
Fútbol europeo

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"

Qué canal pasa Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
Eliminatorias de Conmebol

Qué canal pasa Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"
Entrevista

Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo