Las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 llegarán a su fin este martes. Con solo una posición por definir, los 10 equipos sudamericanos se medirán entre sí por última vez en este ciclo en el marco de la 18° jornada. La Selección Argentina visitará a su par de Ecuador.

Luego de la goleada ante Venezuela en el Estadio Más Monumental, los campeones del mundo, con el boleto ya en el bolsillo y la primera posición asegurada, se enfrentarán ante la Tri de Sebastián Beccacece, también clasificada para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin Lionel Messi, liberado para el segundo duelo de esta ventana, la Albiceleste buscará cerrar el clasificatorio con una victoria más. Sin embargo, los futbolistas deberán prestar especial atención para no ganarse una sanción que los deje fuera del debut por el Mundial.

Es que, según el reglamento de la FIFA, si un jugador es expulsado durante la última jornada de las Eliminatorias deberá pagar en el primer partido de la Copa del Mundo con la fecha de suspensión.

Por otro lado, la acumulación de amarillas no significa un peligro para el debut mundialista. En cambio, si alguno de los que está al borde de la suspensión recibe una nueva amonestación este martes deberá cumplir con la sanción en el arranque del próximo clasificatorio.

Quiénes llegan al borde en cuanto amarillas son: Cristian Romero, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Exequiel Palacios, Gio Lo Celso y Gonzalo Montiel.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

De cara a esta última jornada, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya tienen asegurados los 6 boletos directos al Mundial. Solo resta saber quién entre Venezuela y Bolivia disputa el repechaje intercontinental.

