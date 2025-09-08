Se supo: Scaloni eligió al jugador que usará la camiseta número 10 de Messi en la visita de Argentina a Ecuador

La Selección Argentina viajará a Guayaquil para disputar este martes, desde las 20, la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador. El plantel lo hará con la ausencia de peso de Lionel Messi, quien luego de su titularidad y doblete ante Venezuela no será exigido físicamente, tras haberse recuperado hace pocas semanas de una lesión muscular. Bajo ese contexto, Lionel Scaloni debió resolver quién será el encargado de portar la mítica camiseta número ’10.’

Con la necesidad de también definir quién ocupará el lugar del astro dentro de la cancha, el cuerpo técnico definió primero la cuestión simbólica. Fue así que en las horas previas al viaje rumbo a Ecuador se confirmó que el premiado para salir a la cancha con la casaca que identifica a Messi será Thiago Almada, quien dejará el dorsal ’16’ que lució ante Venezuela en el Monumental.

Así, la decisión no solo anticipa que el volante ofensivo no solo se mantendrá en el once titular, sino que además lo hará con la particularidad de vestir por primera vez el dorsal más representativo de la historia de la Albiceleste. Golpe de efecto que demuestra su gran presente en el equipo.

El duelo en Ecuador será la ocasión número 12 en la que Almada vestirá la camiseta de la Selección. Poco a poco, su nombre empieza a ser cada vez más habitual: será su sexto encuentro consecutivo como titular, con los destacados números de haber marcado dos goles y otorgado dos asistencias en los últimos cinco.

Almada será el ’10’ de Argentina ante la ausencia de Messi (Getty Images).

Ahora recibirá un voto de confianza que ratifica su presente ascendente. Ese respaldo de Scaloni no solo podría reflejar la confianza en su rendimiento actual, sino que también podría consolidarlo como una de las piezas a tener en cuenta en la lista de convocados para el Mundial 2026, un objetivo que se empieza a perfilar en el horizonte.

La cinta de capitán: la otra decisión que debió tomar Scaloni

La ausencia de Messi no solo obligó a Scaloni a definir quién usaría la camiseta número 10, sino también a decidir quién llevaría la cinta de capitán en el duelo ante Ecuador. Ante dicha necesidad, el propio entrenador confirmó en conferencia de prensa que el elegido será Nicolás Otamendi, a modo de reconocimiento a su trayectoria y por tratarse de su último partido por Eliminatorias.

“Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos, que merece todo el reconocimiento. Será el capitán mañana”, destacó Scaloni.

Y lo llenó de elogios al zaguero al afirmar: “Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado el otro día fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento“.

