El volante de Inter Miami disputará su segunda Copa del Mundo e irá por el bicampeonato.

Desde la llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, Rodrigo De Paul se transformó en una pieza clave para el equipo. Tras ganar cuatro títulos en los últimos cinco años, se prepara para jugar su segundo Mundial, esta vez, en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de terminar su primera temporada como futbolista de Inter Miami, en donde fue compañero de Lionel Messi y ganó su primer título a nivel clubes al ser campeón de la MLS 2025, el volante de 32 años llega a la Copa del Mundo con un buen andar tanto en rendimiento como en lo físico.

Rodrigo De Paul en acción con la Selección Argentina. (Getty)

Bicampeón de américa, ganador de la Finalissima y campeón del mundo, el ‘Motorcito’ quiere seguir siendo una pieza clave en la Albiceleste para llevar al país a la cima para bordar la cuarta estrella y ser bicampeón del Mundial por primera vez en la historia.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Rodrigo De Paul?

Fecha de nacimiento : 24 de mayo de 1994.

: 24 de mayo de 1994. Lugar de nacimiento: Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 32 años.

32 años. Nombre de la madre : Mónica Ferrarotti.

: Mónica Ferrarotti. Nombre del padre : Roberto De Paul.

: Roberto De Paul. Hermanos: Damián y Guido De Paul.

Rodrigo De Paul de niño con la camiseta de Racing.

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De Paul nació en Sarandí, una de las ciudades del partido de Avellaneda, y cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes. Es el menor de tres hermanos, y el único futbolista. Damián, el más grande, es médico, mientras que Guido es artista y comparte su trabajo en las redes sociales.

Estadísticas y su presente en Inter Miami

Partidos jugados : 38.

: 38. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: 1.

El camino de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 11 de octubre de 2018 – Argentina 4 vs. Irak 0 (Amistoso Internacional).

11 de octubre de 2018 – Argentina 4 vs. Irak 0 (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor : Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados : 87.

: 87. Goles marcados : 2.

: 2. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Tal como a lo largo del ciclo Scaloni, De Paul será una pieza clave en el armado del equipo titular. Por sus características como mediocampista con despliegue y llegada al área, el ‘Motorcito’ volverá a jugar desde el inicio para ser uno de los laderos del mediocampista central.

Su trabajo defensivo es clave para la Selección Argentina ya que es una rueda de auxilio para el lateral derecho, así como también para relevar al mediocampista central que juega a su izquierda. En la faceta ofensiva aporta llegada al área, más remate de media distancia y su pegada.

Cotización, contrato y valor de mercado de Rodrigo De Paul

Cuánto vale : según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista de 32 años de Inter Miami tiene un valor de 14 millones de dólares.

: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista de 32 años de Inter Miami tiene un valor de 14 millones de dólares. Salario : Según Capology, sitio especializado, el volante de las ‘Garzas’ percibe un sueldo de 7,5 millones de dólares por temporada.

: Según Capology, sitio especializado, el volante de las ‘Garzas’ percibe un sueldo de 7,5 millones de dólares por temporada. Cláusula de rescisión: no cuenta con cláusula de rescisión en el elenco estadounidense.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de De Paul

Rodrigo De Paul junto a sus hijos.

Actualmente el mediocampista está en pareja con Martina ‘Tini’ Stoessel, una de las cantantes más importantes de Argentina, quien ya lo acompañó en el Mundial de Qatar 2022. De su pareja anterior, con Camila Homs, tuvo dos hijos: Francesca, que nació en 2019, y Bautista, que nació en 2021.