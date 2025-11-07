Es tendencia:
José López, tras ser convocado a la Selección Argentina: “Estuve cerca de llegar a River”

El Flaco reveló que tanto el Millonario como el Xeneize lo sondearon y además contó detalles sobre su relación con Lionel Messi.

Por Lautaro Toschi

José Manuel López
José Manuel López es uno de los delanteros más determinantes de Sudamérica, es una pieza fundamental para Palmeiras, que sueña con volver a ganar la Copa Libertadores. Lionel Scaloni lo volvió a convocar para la Selección Argentina y el sueño de ir al Mundial está cada vez más cerca. En esta oportunidad, el Flaco se refirió a los sondeos que recibió por parte de River y Boca, contó de qué equipo estuvo más cerca y reveló cómo es su relación con Lionel Andrés Messi.

José López sobre el interés de River y Boca

En diálogo con TNT Sports, José Manuel López afirmó: “Desde que comencé a jugar en Lanús, siempre hubo sondeos y cosas de River y Boca, pero nunca fue algo tan insistente. Cuando vine a Palmeiras también, ahí fueron cosas más serias de los dos, pero creo que siempre mi objetivo fue jugar acá.

“En el momento en el que no jugaba se me pasó por la cabeza, porque son River y Boca, volver a jugar en mi país, pero siempre me objetivo fue triunfar en Palmeiras. Estuve mucho más cerca de River porque a comienzos de 2024 estuvo muy fuerte el interés, hasta se comenzó a hablar entre clubes, pero Palmeiras siempre confió en mí”, completó el Flaco.

José López ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty).

El Flaco López habló de Lionel Messi

José Manuel López ya vivió sus primeras convocatorias a la Selección Argentina y allí compartió tiempo con Lionel Messi. Sobre la Pulga dijo: “Es impresionante como observa y escanea todo lo que hacen sus compañeros. A veces parece que no vio lo que hiciste, pero siempre te encuentra”.

Además, agregó: “En mi segunda convocatoria pue hablar más, en la cena quedábamos cerca y me preguntaba por Palmeiras, por Brasil y por algunos compañeros míos. Se nota que ve mucho fútbol y que sabe de todo y eso lo hace más grande de lo que es. Se interesa por los compañeros y pudimos charlar un poco más, pero siempre te da nervios estar con él, je”. Cabe destacar que el Flaco fue citado para enfrentar a Angola en la próxima Fecha FIFA.

DATOS CLAVE

  • José Manuel López afirmó que el interés de River Plate a inicios de 2024 fue más serio.
  • El delantero López reconoció haber recibido sondeos de River y Boca desde su etapa en Lanús.
  • Lionel Messi charló con López en la cena durante la segunda convocatoria de este a la Selección.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

