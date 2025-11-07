José López, tras ser convocado a la Selección Argentina: “Estuve cerca de llegar a River”

José Manuel López es uno de los delanteros más determinantes de Sudamérica, es una pieza fundamental para Palmeiras, que sueña con volver a ganar la Copa Libertadores. Lionel Scaloni lo volvió a convocar para la Selección Argentina y el sueño de ir al Mundial está cada vez más cerca. En esta oportunidad, el Flaco se refirió a los sondeos que recibió por parte de River y Boca, contó de qué equipo estuvo más cerca y reveló cómo es su relación con Lionel Andrés Messi.

José López sobre el interés de River y Boca

En diálogo con TNT Sports, José Manuel López afirmó: “Desde que comencé a jugar en Lanús, siempre hubo sondeos y cosas de River y Boca, pero nunca fue algo tan insistente. Cuando vine a Palmeiras también, ahí fueron cosas más serias de los dos, pero creo que siempre mi objetivo fue jugar acá.

“En el momento en el que no jugaba se me pasó por la cabeza, porque son River y Boca, volver a jugar en mi país, pero siempre me objetivo fue triunfar en Palmeiras. Estuve mucho más cerca de River porque a comienzos de 2024 estuvo muy fuerte el interés, hasta se comenzó a hablar entre clubes, pero Palmeiras siempre confió en mí”, completó el Flaco.

José López ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty).

El Flaco López habló de Lionel Messi

José Manuel López ya vivió sus primeras convocatorias a la Selección Argentina y allí compartió tiempo con Lionel Messi. Sobre la Pulga dijo: “Es impresionante como observa y escanea todo lo que hacen sus compañeros. A veces parece que no vio lo que hiciste, pero siempre te encuentra”.

ver también Fue convocado por tercera vez a la Selección Argentina, es una fija para el Mundial 2026 y su club lo tasó en 40 millones

Además, agregó: “En mi segunda convocatoria pue hablar más, en la cena quedábamos cerca y me preguntaba por Palmeiras, por Brasil y por algunos compañeros míos. Se nota que ve mucho fútbol y que sabe de todo y eso lo hace más grande de lo que es. Se interesa por los compañeros y pudimos charlar un poco más, pero siempre te da nervios estar con él, je”. Cabe destacar que el Flaco fue citado para enfrentar a Angola en la próxima Fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE