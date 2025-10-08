Se postergó el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico: los detalles

Mientras se prepara para el amistoso contra la Selección de Venezuela, que se disputará el próximo viernes 10 de octubre en Miami, la Selección Argentina se encontró con la noticia de que se reprogramó el segundo compromiso de la gira amistosa, que era ante Puerto Rico.

Es que, el duelo contra el combinado centroamericano estaba programado para el lunes 13 de octubre por la noche, en Chicago, pero finalmente no se disputará ni ese día, ni se jugará en esa ciudad, sino que se postergó para el martes 14 en Miami.

Según lo informado por el periodista Gastón Edul, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante el seleccionado de Puerto Rico el martes 14 de octubre, con horario a confirmar (se estima que entre las 20 y 21 horas de Argentina) y se disputará en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami.

De esta manera, la Albiceleste disputará los dos partidos en Miami y no tendrá viajes por el país norteamericano, ya que la sede de los entrenamientos es en la ciudad costera, en donde la AFA inició la construcción de un predio de alto rendimiento en los últimos meses.

Pensando en este amistoso ante Puerto Rico, Scaloni optaría por darle minutos a jugadores que no tuvieron protagonismo en las últimas convocatorias. José Manuel López, el delantero de Palmeiras, sería uno de los que haría su debut absoluto.

En cuanto al primer partido, que será contra Venezuela, el entrenador oriundo de Pujato pondría un equipo con mayoría de titulares. La única duda, es el ingreso de Lionel Messi, quien no está al 100% desde lo físico. Es por eso que Mastantuono o Nico Paz podrían reemplazarlo.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Selección Argentina vs. Selección Venezuela – viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium

Selección Argentina vs. Selección Puerto Rico – martes 14 de octubre, horario a confirmar, en el Chase Stadium

