Se viene el Mundial Sub-20 y Argentina va por su séptimo título: las figuras a seguir en la Albiceleste

Se acerca el Mundial Sub-20 y la Selección Argentina va por su séptimo título en la categoría. Tiene lo necesario para lograr el ansiado título, ya que cuenta con grandes figuras en un torneo por el que han pasado grandes estrellas del calibre de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Bebeto o Xavi Hernández, entre muchos otros.

Ahora, un grupo de notables futbolistas busca dejar atrás las ausencias de grandes estrellas del futuro y también del presente como son Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, que no estarán. Es que Argentina, como otras grandes selecciones, tiene muchos jugadores colocados en diferentes clubes de Europa.

En ese contexto, algunos clubes decidieron no ceder a sus futbolistas para la Albiceleste, como por ejemplo Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund o Genoa. De esta manera, nombres propios como Valentín Carboni o Aarón Anselmino tampoco estarán presentes. A nivel internacional también pasa y es normal. Nadie se planteó la idea de que Lamine Yamal, Désiré Doué o Endrick estén presentes.

¿Quiénes destacan en Argentina? Bueno, Diego Placente, su director técnico, tendrá un buen plantel para un certamen que se iniciará en la fase de grupos ante Cuba, Australia e Italia. Para el debut, muy posiblemente estará Santino Barbi en el arco, que estará nuevamente en un torneo juvenil. En la defensa hay un par de conocidos como Dylan Gorosito, de Boca, que Placente lo convoca habitualmente desde aquel Sudamericano Sub-17 de Ecuador. Mismo caso para Valente Pierani, que tendrá su tercer torneo juvenil. También está Santiago Fernández, central que viene jugando de titular en Primera y es de los más asentados.

Del medio hacia adelante están los más conocidos. Milton Delgado fue figura en Boca durante el semestre pasado y Valentino Acuña es otro viejo conocido del ciclo. En tanto, Santino Andino, extremo de Godoy Cruz, tiene mucha calidad y es picante por demás. De hecho, el Observatorio de Fútbol lo incluyó en una lista de los mejores 100 jugadores Sub-20 del planeta.

¿Hay más? Claro. Maher Carrizo, figura de Vélez y con una calidad que fue mostrada en la Copa Libertadores. También Julio Soler, con gran pasado en Lanús y con presente en Bournemouth. Tomás Pérez, Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti, Alejo Sarco y Álvaro Montoro son otras de las grandes figuras que tendrá Placente a disposición.

El andar de Argentina arranca este domingo, en un torneo que se extenderá a lo largo de las próximas semanas y que también tendrá a otros candidatos al título en Brasil, España y Francia, además de la Albiceleste. Es un campeonato importante para las aspiraciones y el crecimiento de muchos de los chicos que el día de mañana pueden ser parte de las selecciones mayores.

