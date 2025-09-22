En su autobiografía, Lionel Scaloni reveló de qué club es hincha y acabó con el misterio: “Nos hicimos por mi abuelo”

La incertidumbre de sobre qué clubes son los protagonistas es un hecho que se repite cada vez más en el fútbol. Sin embargo, ahora Lionel Scaloni confesó de qué equipo es hincha en el fútbol argentino y se encargó de dejar frases inesperadas que no hacen más que demostrar su fanatismo. Para dejar en evidencia el verdadero motivo, soltó: “Nos hicimos por mi abuelo”.

Lo cierto es que se publicó la autobiografía del entrenador de la Selección Argentina y se conocieron muchos secretos que hasta el momento eran absolutamente desconocidos y también se confirmaron otras cuestiones que solo eran conocidas por pocos. En este segundo grupo, ingresa la nueva revelación que hizo el director técnico sobre cuál es su cuadro en el país.

Sin dar lugar a la duda, Scaloni confesó: “Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo”. En esta presentación que llevó a cabo Diego Borinsky, se terminó de verificar que el campeón del mundo finalmente es simpatizante del Xeneize. Aunque ya lo había comunicado él mismo hace mucho tiempo, pasaron varios años para que vuelva a referirse públicamente a esta cuestión.

Lionel Scaloni confesó que es hincha de Boca Juniors.

Como si dicha declaración no fuera suficiente, el entrenador amplió su discurso al respecto. También se encargó de anunciar quién era su reflejo en la juventud y manifestó: “Mi ídolo de chico era (Blas) Giunta porque yo corría y metía como loco”. Pocos segundos más tarde, explicó a qué se debía su adoración y explicó: “Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía”.

Claro que ser hincha del Xeneize, está directamente vinculado con ir a La Bombonera a presencia un partido, con todo lo que eso conlleva. Como no podía ser de otra manera, Scaloni no tardó en hacer público que lo hacía y de qué manera. “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba”, sostuvo el exitoso director técnico.

Publicidad

Publicidad

Además, se tomó el tiempo de mencionar un recuerdo muy especial que tiene como fanático del conjunto de la ribera y destacó un momento que presenció. “Estuve en La Bombonera el día del gol de (Claudio) Benetti, cuando Boca fue campeón en el ’92”, reveló sobre aquella jornada histórica donde el Xeneize se consagró y cortó la racha más larga de su historia sin ganar títulos.

De esta manera, el director técnico de la Selección Argentina se encargó de dejar en claro que es hincha de Boca. Así las cosas, se descartó la posibilidad de que sea simpatizante de River, pese a algún rumor aislado. Tampoco es fanático de Newell’s o Estudiantes de La Plata, que son los equipos que representó en el fútbol argentino durante su etapa como jugador y a los que le tiene cariño.

ver también Di María, en llamas tras el empate de Rosario Central vs. Talleres: “Nos hacen un gol de mierda, después dicen que nos ayudan”