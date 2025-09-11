Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Argentina no figura entre los tres máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026

Especialistas en predicciones ubican a España, Francia y Brasil, por encima de la Scaloneta.

Por Germán Carrara

La Selección Argentina figura quinto entre los máximos candidatos para ganar la Copa del Mundo 2026.
La Selección Argentina figura quinto entre los máximos candidatos para ganar la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina es la vigente campeona del mundo, bicampeona de América y campeona intercontinental. No obstante, no figura como la máxima candidata para repetir el título en la Copa Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio (inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México) y el 19 de julio (Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey) del 2026.

A pesar de haberse posicionado primero en la tabla de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (el más reciente de sus últimos logros), la agencia de pronósticos deportivos Kalshi (de las más prestigiosas en el mundo), ubica a la Scaloneta por fuera de los tres máximos favoritos para alzar el trofeo de la FIFA el año que viene.

La principal candidata es la España de Luis De La Fuente con un 16 por ciento de probabilidades de ser campeona en la Copa del Mundo 2026. Recolectó predilecciones al ser la actual vencedora de la Eurocopa y la subcampeona de la Liga de las Naciones de la UEFA (cayó por penales frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo), competición que se adjudicó en 2023.

Quien le sigue es la Francia de Didier Deschamps. Siempre con Kylian Mbappé a la cabeza, sumó en el último proceso a juveniles como Desiré Doué y Michael Olisé, que, junto a Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro, se transformaron en los socios ideales del delantero del Real Madrid. Todo este potencial ofensivo lo colocan como el equipo a seguir por detrás de la Roja con un 13 por ciento de posibilidades de ganar.

La publicación de Kalshi sobre los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

La publicación de Kalshi sobre los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

Y en tercer lugar asoma, inesperadamente, la Selección de Brasil comandada desde junio por Carlo Ancelotti. A pesar de haber terminado quinto en las Eliminatorias Conmebol y de haber decepcionado en la última Copa América (eliminado por Uruguay en los Cuartos de Final), reúne un 12 por ciento de chances. Vinícius, Raphinha y Rodrygo son, de momento, las esperanzas de la Verdeamarela para sumar su sexta consagración mundial.

Publicidad

La Selección Argentina, incluso, por debajo de Inglaterra

Para Kalshi, la Selección de Inglaterra en plena reconstrucción de la mano del alemán Thomas Tuchel tiene más opciones para ser campeón de la Copa del Mundo en 2026 que la Selección Argentina. Los Leones exhiben un 11%, mientras que la Scaloneta presenta, apenas, un 9%.

Detrás de la Albiceleste, aparecen: Alemania con un 8%, Portugal con 7, Países Bajos con 4 e Italia con 3. De igual modo, todos los combinado europeos todavía deben confirmar su pasaje al certamen que se llevará a cabo en Norteamérica con su participación en las Eliminatorias de la UEFA que se definirán en noviembre.

La acusación de Lautaro Martínez a Wilmar Roldán: ”Amenazaba con el Mundial”

ver también

La acusación de Lautaro Martínez a Wilmar Roldán: ”Amenazaba con el Mundial”

La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador

ver también

La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Finalíssima Argentina vs España: esto frena la confirmación de que se podrá jugar en 2026
Selección Argentina

Finalíssima Argentina vs España: esto frena la confirmación de que se podrá jugar en 2026

Qué resultado necesita Argentina para no perder el primer puesto del ranking FIFA con España
Selección Argentina

Qué resultado necesita Argentina para no perder el primer puesto del ranking FIFA con España

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?
Selección Argentina

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”
Fútbol europeo

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo