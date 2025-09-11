Argentina no figura entre los tres máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina es la vigente campeona del mundo, bicampeona de América y campeona intercontinental. No obstante, no figura como la máxima candidata para repetir el título en la Copa Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio (inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México) y el 19 de julio (Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey) del 2026.

A pesar de haberse posicionado primero en la tabla de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (el más reciente de sus últimos logros), la agencia de pronósticos deportivos Kalshi (de las más prestigiosas en el mundo), ubica a la Scaloneta por fuera de los tres máximos favoritos para alzar el trofeo de la FIFA el año que viene.

La principal candidata es la España de Luis De La Fuente con un 16 por ciento de probabilidades de ser campeona en la Copa del Mundo 2026. Recolectó predilecciones al ser la actual vencedora de la Eurocopa y la subcampeona de la Liga de las Naciones de la UEFA (cayó por penales frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo), competición que se adjudicó en 2023.

Quien le sigue es la Francia de Didier Deschamps. Siempre con Kylian Mbappé a la cabeza, sumó en el último proceso a juveniles como Desiré Doué y Michael Olisé, que, junto a Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro, se transformaron en los socios ideales del delantero del Real Madrid. Todo este potencial ofensivo lo colocan como el equipo a seguir por detrás de la Roja con un 13 por ciento de posibilidades de ganar.

La publicación de Kalshi sobre los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

Y en tercer lugar asoma, inesperadamente, la Selección de Brasil comandada desde junio por Carlo Ancelotti. A pesar de haber terminado quinto en las Eliminatorias Conmebol y de haber decepcionado en la última Copa América (eliminado por Uruguay en los Cuartos de Final), reúne un 12 por ciento de chances. Vinícius, Raphinha y Rodrygo son, de momento, las esperanzas de la Verdeamarela para sumar su sexta consagración mundial.

La Selección Argentina, incluso, por debajo de Inglaterra

Para Kalshi, la Selección de Inglaterra en plena reconstrucción de la mano del alemán Thomas Tuchel tiene más opciones para ser campeón de la Copa del Mundo en 2026 que la Selección Argentina. Los Leones exhiben un 11%, mientras que la Scaloneta presenta, apenas, un 9%.

Detrás de la Albiceleste, aparecen: Alemania con un 8%, Portugal con 7, Países Bajos con 4 e Italia con 3. De igual modo, todos los combinado europeos todavía deben confirmar su pasaje al certamen que se llevará a cabo en Norteamérica con su participación en las Eliminatorias de la UEFA que se definirán en noviembre.

