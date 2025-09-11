La Selección Argentina negociará para que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: la postura del Real Madrid

A falta de poco más de dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, Diego Placente, el entrenador de la Selección Argentina espera para cerrar la lista final de convocados, ya que no está confirmada la participación de algunos futbolistas que militan en el exterior.

Uno de los futbolistas que tendrá que pedir permiso a su club para poder jugar este certamen es Franco Mastantuono, quien en el último mercado de pases se sumó al Real Madrid y que viene de ser convocado por Lionel Scaloni para jugar con la selección mayor en la última fecha FIFA.

Debido a esto, según lo informado por el Diario Olé, la Albiceleste mandará emisarios a España para juntarse con los dirigentes del Merengue y llegar a un acuerdo para que puedan ceder al mediocampista ofensivo de 18 años para que sea parte del plantel comandado por Placente.

Más allá de esta intención, puertas adentro en la AFA saben que será complicado debido a la postura del Real Madrid, que sería la de no ceder al futbolista ya que es considerado una pieza clave para Xabi Alonso para jugar tanto como titular, como también para ingresar desde el banco de suplentes.

Además, hay un antecedente que le quita esperanzas a Argentina. En el Mundial Sub 2023, que se disputó en el país, el Merengue no cedió a Nico Paz, quien tenía menor preponderancia que Mastantuono en el equipo, ya que sumaba pocos minutos en el equipo de Ancelotti.

El motivo por el que no sería cedido el oriundo de Azul es porque tendría que ser liberado el 15 de septiembre y regresaría al plantel en un mes, por lo que se perdería siete partidos del Merengue entre LaLiga y la fase de liga de la UEFA Champions League.

Por otro lado, en este viaje también negociarán por otros tres futbolistas como lo son Claudio Echeverri (llegó a préstamo al Bayer Leverkusen), Aaron Anselmino (nuevo refuerzo del Borussia Dortmund) y Julio Soler (Bournemouth), ya que también deberán tener el permiso de sus clubes para estar presentes en el certamen.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20

Fecha 1: Cuba vs. Argentina – 28 de septiembre a las 20.00 horas

Fecha 2: Argentina vs. Australia – 1 de octubre a las 20.00 horas

Fecha 3: Argentina vs. Italia – 4 de octubre a las 20.00 horas

