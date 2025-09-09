Tras la derrota ante Ecuador, en Europa criticaron al jugador de la Selección Argentina menos pensado: “Maldita sea”

Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina no pudo frente a su par de Ecuador, perdió por 1-0 tras el gol de penal que anotó Enner Valencia y así cerró su participación en las clasificatorias con rumbo al Mundial 2026.

La presentación de los argentinos no fue la mejor, tuvo muchas desatenciones defensivas y lo pagó caro. De hecho, por un flojo achique, Nicolás Otamendi fue expulsado en la primera etapa. A raíz de lo que ocurrió en el Estadio Monumental Banco Pichincha, los hinchas se expresaron en las redes sociales y criticaron a un titular que colocó Lionel Scaloni.

No solo fueron los fanáticos de la Albiceleste, sino que también los de Olympique du Marseille, quienes cuestionaron fuertemente a Leonardo Balerdi, que es el capitán del elenco francés y afrontó su noveno partido con el seleccionado nacional tras su debut en septiembre de 2019 ante la Selección de México.

Uno de los tantos franceses que cuestionó al ex Boca fue el usuario @komtgoed_, quien escribió en Twitter: “Balerdi encore lui toujours lui putain”. En castellano, la traducción significa “Balerdi. Él otra vez, siempre él, maldita sea”. El defensor oriundo de Villa Mercedes tuvo muchas desatenciones, fue amonestado en la segunda mitad y quedó expuesto por el mal cierre en lo que terminó en expulsión de Otamendi.

Las estadísticas de Leonardo Balerdi vs. Ecuador

Minutos jugados: 90′

Goles: 0

Asistencias: 0

Despejes: 5

Tiros bloqueados: 0

Intercepciones: 1

Total de entradas: 0

Regateado: 2

Duelos en el suelo (ganados): 4 (1)

Duelos aéreos (ganados):4 (4)

Posesión perdida: 4

Faltas: 1

Faltas recibidas: 0

Toques: 89

Pases precisos: 77/81 (95%)

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases largos (acertados): 5 (4)

Tiros a puerta: 0

Tiros fuera: 0

Disparos bloqueados: 0

Regates intentados (completados): 1 (1)

Los comentarios de los hinchas contra Leonardo Balerdi

